JO de Tokyo : l'équipe de France de basket en argent, battue par les États-Unis

Ils espéraient réitérer l'exploit. L'équipe de France de basket a été battue par les États-Unis ce samedi matin, score final 87 à 82. Les Etats-Unis cumulent 15 médailles d'or olympique et étaient donc les grands favoris du tournoi.

Ce sera finalement une médaille d'argent donc pour les basketteurs français. Les tricolores se sont inclinés face à une équipe américaine portée par le meilleur attaquant du monde Kevin Durant, auteur de 29 points. Les USA ont remporté leur 4e titre olympique consécutif. Pour la France, ce revers est le troisième en finale après ceux de 1948 à Londres et de Sydney en 2000, à chaque fois face aux Etats-Unis.

Le basket français ne peut pas redescendre - Nicolas Batum

"C'est beaucoup de déception avant tout", a déclaré Nando de Colo, le meneur de l'équipe de France de basket, après la défaite. "Des regrets il y en aura toujours", concède-t-il mais "il faut être fier de ce qu'on a pu faire".

"On n'est pas loin quand même, ça montre l'évolution du basket français et c'est une très très bonne chose" retient le capitaine Nicolas Batum. "Le basket français ne peut pas redescendre, on fait des médailles mondiales maintenant quasiment à chaque fois. On est arrivés à un certain standard, où on n'est plus satisfaits avec une médaille d'argent et c'est bien. C'est la bonne chose à retirer pour la suite".