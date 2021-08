JO de Tokyo : la Béarnaise Alexandra Lacrabère aura bien sa médaille d'or malgré son forfait

Alexandra Lacrabère aura suivi la quasi-totalité des matchs de son équipe aux Jeux Olympiques non pas depuis le banc de touche ou les gradins de Tokyo, mais devant sa télévision, chez ses parents à Gan. Elle a quitté l'équipe de France féminine de hand le 28 juillet, après deux matchs dans la compétition, à cause d'une blessure aux adducteurs. La Béanrnaise n'aura donc pas participé à la finale jouée ce dimanche 8 août contre la Russie et remportée 30 à 25 par les Françaises, qui décrochent l'or pour la première fois de leur histoire.

"C'est un peu douloureux"

Alexandra Lacrabère a partagé la joie de ses coéquipières à distance. "C'est un peu douloureux de ne pas fêter avec elles" reconnaît la handballeuse, qui aura tout de même droit à sa médaille d'or, comme le reste de l'équipe, même si elle n'a joué que deux matchs.

La délégation française ramène la médaille pour elle dans ses valises, et lui donnera lundi 9 août à son retour en France. "J'aurais aimé récupérer ma médaille là-bas et pas à Paris mais ça fait partie du sport de haut niveau, on ne choisit pas quand on se blesse malheureusement".

Deux médailles historiques

Alexandra Lacrabère retiendra de ces Jeux Olympiques la belle histoire du handball français, qui ramène deux médailles d'or à la maison, une du côté des garçons, l'autre chez les filles. La Béarnaise dit sa fierté, même si cette histoire s'est écrite sans elle : "je suis heureuse de cette seule médaille d'or qui manquait à cette équipe féminine de France, et avec le doublé des garçons, c'est assez historique. A Rio, les deux équipes étaient en finale face aux deux mêmes adversaires et on a eu la médaille d'argent. Là, on a eu le remake et ça s'est très bien terminé pour le handball français, c'est génial !"

Ces Jeux Olympiques de Tokyo signent la fin de la carrière internationale d'Alexandra Lacrabère, qui ne participera donc pas à Paris 2024, même si elle espère pouvoir faire le déplacement et encourager la France. "Le handball est de plus en plus fort et le prouve de plus en plus" conclut-elle, "il va falloir commencer à penser à nous médiatiser un peu plus et à parler un peu plus de nous".