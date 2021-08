JO de Tokyo : la Girondine Valériane Vukosavljević et l'équipe de France de basket en Bronze

Une nouvelle médaille dans la collection de la Bordelaise Valériane Vukosavljević. L'ailière de 27 ans et l'équipe de France de Basket repartent des Jeux de Tokyo avec le bronze autour du cou après leur victoire dans le match pour la troisième place face à la Serbie (91-76), ce samedi 7 août. Elle compte déjà quatre médailles d'argent européennes avec les Bleues.

Les joueuses de Valérie Garnier, balayées la veille par le Japon en demi-finale, ont trouvé les ressources mentales, seulement 17 heures après, pour prendre leur revanche sur les Serbes qui les avait battues en finale de l'Euro en juin, et offrir à la France une 29e médaille dans ces JO.

Quatrièmes en 2016 à Rio

C'est la deuxième fois que Valériane Vukosavljević participe aux Jeux Olympiques. En 2016 à Rio, les Bleues avaient échoué au pied du podium. Native de Bordeaux, formée à Bassens et au Bouscat, elle est revenue avec succès dans la région cette année pour remporter son quatrième titre de championne de France, avec Basket Landes, après avoir déjà été titrée avec Montpellier, Villeneuve-d'Ascq et Bourges. Entre temps, elle a disputé l'Euroligue avec l'USK Prague et humé l'air américain, en faisant la préparation pour la WNBA avec les Las Vegas Aces. Elle qui compte quatre médailles d'argent européennes avec l'équipe de France.