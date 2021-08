JO de Tokyo : "Le mérite des Bleus est de performer sur la durée", analyse Patrice Canayer

Des Bleus en or ! L'équipe de France de handball est championne olympique après sa victoire contre les Danois en finale du tournoi à Tokyo, ce samedi 7 août (25-23). C'est le 3e titre aux Jeux Olympiques depuis 2008. Une belle performance aussi pour les deux joueurs du Montpellier Handball : Hugo Descat et Valentin Porte. Leur entraîneur Patrice Canayer analyse ce nouveau succès pour les Bleus.

"Je suis très heureux de ce tournoi qui a été magnifiquement bien négocié. C'est un tournoi parfait en terme de résultat", souligne le coach du MHB au micro de France Bleu Hérault. "Cette fierté va rejaillir sur l'ensemble des clubs et Montpellier en particulier. Cela fait partie de l'ADN du MHB", ajoute Patrice Canayer.

Une longévité incroyable

"La question du renouvellement des générations est extrêmement important", insiste Patrice Canayer. À Tokyo le groupe France était composé de joueurs à la fois jeunes et d'expérimentés. "C'est le cas en équipe de France ou en club, il faut parfois prendre des directions qui sont parfois surprenantes pour le public. C'est ça qui est le plus difficile je pense. Le grand mérite de l'équipe nationale ce n'est pas de gagner une fois. C'est de performer sur la durée parce que c'est ce qu'il y a de plus difficile", conclut l'entraineur du Montpellier Handball.