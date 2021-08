JO de Tokyo : Les basketteurs français décrochent l'argent, "on peut être fiers d'eux" dit Thierry Gadou

Les Bleus se sont inclinés face aux Etats-Unis, et terminent avec l'argent à la deuxième place du podium

L'équipe de France masculine de basket décroche la médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Tokyo : les Bleus se sont hissés jusqu'en finale, qui avait lieu dans la nuit de vendredi 6 à samedi 7 août, mais ils ont finalement été battus 87 à 82 par les Etats-Unis après un match plein de rebondissements. Les Américains raflent la médaille d'or et les Français prennent la seconde place au podium.

"La déception s'efface vite"

Les supporters français étaient devant leur télé tôt ce samedi matin pour suivre le match, et parmi eux il y avait Thierry Gadou, ancien joueur de l'Elan Béarnais, qui compte 18 années de carrière au sein du club. Il était l'invité de France Bleu Béarn Bigorre ce samedi matin, et il est revenu sur ce dernier match de la compétition pour les Bleus.

"En tant que compétiteur oui, il y a de la déception quand on rate une finale olympique. Nous n'avons eu que trois finales olympiques dans notre discipline, une en 1948, en 2000 et celle d'aujourd'hui. Donc c'est un moment très rare. Mais la déception s'efface vite avec le temps, puisque vous avez une médaille d'argent autour du cou qui restera à vie gravée dans votre vie de basketteur".

Des ressemblances avec la finale des JO de Sydney

Cette finale entre la France et les Etats-Unis avait des airs de déjà-vu pour l'ancien basketteur, puisqu'en 2000, aux Jeux Olympiques de Sydney, il jouait justement dans l'équipe nationale en finale contre les Américains, pour finalement décrocher une seconde place. "Ca rappelle beaucoup de souvenirs" raconte Thierry Gadou. "Il y a des ressemblances avec ce qu'il s'est passé hier soir. On avait aussi joué les Etats-Unis, donc une finale rêvée pour tout basketteur professionnel. Le déroulé de la rencontre avait quasiment la même physionomie puisqu'on a couru après le score toute la partie, pour venir mourir nous aussi à quatre ou six points derrière, donc c'est vrai que ça ressemblait beaucoup".

Malgré la défaite, Thierry Gadou est tout de même très fier de cet issue pour les Bleus : "ils peuvent être très très fiers du parcours, puisqu'ils étaient tout de même invaincus dans tout ce tournoi des Jeux Olympiques qui est toujours un peu atypique et on peut être fiers d'eux."

Thierry Gadou est resté devant sa télé pour le reste de la matinée, puisqu'après les basketteurs, l'équipe féminine jouait contre la Serbie pour aller chercher une médaille de bronze, avec dans les rangs des Bleues la Béarnaise Marine Fauthoux notamment.