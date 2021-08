JO de Tokyo : les handballeuses françaises qualifiées pour la finale

Un exploit de plus pour le sport collectif tricolore aux JO de Tokyo ! Suivant l'exemple des hommes, les handballeuses françaises se sont qualifiées pour la finale du tournoi olympique vendredi grâce à leur victoire (29-27) contre la Suède.

Les Bleues affronteront soit la Russie, soit la Norvège dimanche pour tenter de remporter leur première médaille d'or. Il s'agit de la deuxième finale consécutive pour les Françaises qui avaient déjà déroché la médaille d'argent lors des Jeux de Rio en 2016.

Leur entame de tournoi pénible avec quatre premiers matchs conclus par une seule victoire et une impression de fébrilité ont pu faire croire que les handballeuses n'étaient pas à la hauteur pour conquérir le seul titre qui manque à leur palmarès, l'or olympique. Mais trois matchs plus tard et autant de victoires face aux Brésiliennes, aux Néerlandaises championnes du monde et donc aux Suédoises, elles ne sont plus qu'à un pas du titre.