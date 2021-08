JO de Tokyo : "Montpellier est le centre handballistique français"

L'équipe de France de handball vise l'or ce samedi à Tokyo. Elle dispute la finale du tournoi à 14 heures aux Jeux Olympiques. Ce sera face au Danemark, un redoutable adversaire, double champion du monde en titre. C'est la revanche des JO de Rio il y a 5 ans. À l'époque, les Français s'étaient inclinés et avaient décrochés l'argent. Deux joueurs du Montpellier Handball participeront à cette finale : Hugo Descat et Valentin Porte. Entre les actuels et les anciens joueurs montpelliérains, les supporters du MHB suivront particulièrement la rencontre.

"Je pense que c'est faisable." Bruno est confiant avant la finale olympique. Il supporte le Montpellier Handball depuis une dizaine d'années : "c'est peut être la plus belle finale. J'y crois. Ce sera serré alors je vais dire 31-29 pour la France". Bruno regrette que les Bleus ne jouent pas assez sur les ailes pendant ce tournoi mais voit la France l'emporter.

L'immense apport du Montpellier Handball

On ne compte plus les joueurs passés par le MHB et l'équipe de France : Michaël Guigou, les frères Karabatic, Vincent Gérard, Melvyn Richardson, Ludovic Fabregas. "C'est ici que tout se passe", revendique Bruno. Le fidèle supporter du Montpellier Handball salue le travail du club : "Montpellier est le centre handballistique français. C'est une belle fierté de supporter un club comme le MHB et de voir qu'il alimente l'équipe de France à ce point là."

"Hugo Descat, c'est le chouchou" - Bruno

