Johanne Gomis (ESBVA) : "Mettre à l'honneur des femmes inspirantes"

La journée internationale du droit des femmes représente une date importante pour Johanne Gomis, ailière de l'ESB Villeneuve d'Ascq, comme peut l'être la Saint-Valentin pour les couples. Rencontre avec une sportive de haut niveau engagée en parallèle dans la sphère politique et associative.

Johanne Gomis, est une joueuse de basket, formée à Valenciennes et capitaine désormais de l'ESBVA, parmi les clubs phares de la Ligue Féminine de Basketball. Autour d'un café au Coffee Makers de Lille, l'ailière de Villeneuve d'Ascq également conseillère municipale déléguée au sport santé à la mairie de Lille depuis 2020, se livre sur la place des femmes dans la société, dans le monde politique qu'elle découvre et sur l'importance d'une journée comme celle-ci : la journée internationale du droit des femmes.

Il faut mettre en avant le quotidien des femmes, de ma mère à Martine Aubry.

« Tous les jours, les femmes comptent »

Johanne Gomis est une femme engagée sur les terrains (capitaine de l’ESBVA) et en politique depuis 2020 (conseillère municipale de Lille). Un double-projet que le club de Villeneuve d’Ascq a accepté sans souci. « L’ESBVA m’a toujours soutenu, parce qu’eux-aussi ils souhaitent que les femmes soient engagées » remercie Johanne, qui est favorable à la journée internationale du droit des femmes. « Il est bien une fois dans l’année de rappeler ce que portent les femmes, d’être mises à l’honneur. C’est comme la Saint-Valentin, pas juste le 14 février qu’il faut dire à ta chérie que tu l’aimes. Tous les jours de l’année, les femmes comptent. Si un jour par an on s’accorde à mettre à l’honneur les femmes qui sont inspirantes, qui sont des forces de la nature, qui se battent au quotidien c’est pas mal. »

Johanne Gomis : "C'est important de rappeler, une fois dans l'année, ce que porte les femmes"

Parmi les femmes inspirantes auxquelles pense Johanne Gomis, la maire de Lille Martine Aubry pour son parcours (voir plus bas), sa maman « héroïne du quotidien » et des sportives engagées.

"Beaucoup de basketteuses ont un message à faire passer"

Johanne Gomis est une basketteuse d’expérience, professionnelle depuis 21 ans et pour qui les générations de basketteuses ont évolué. Les joueuses qui « pensaient, vivaient, dormaient basket » qu’à rencontré Johanne à ses débuts ont évolué en même temps que la société et l’arrivée des réseaux sociaux.

Johanne Gomis "De plus en plus de sportives s'engagent"

« Il est important que le sportif fasse entendre sa voix, ce qui donne beaucoup de sportives engagées. De nombreuses basketteuses sont très engagées sur les réseaux sociaux, ont un message à faire passer, au-delà des grandes basketteuses qu’elles sont. » L’élue à la mairie de Lille cite alors les Internationales françaises Diandra Tchatchouang et Aby Gaye, toutes les deux sportives engagées dans les projets « Study Hall » et « Terang’Aby ».

"Engagement politique qui me représente"

De son côté, la native de Nogent-sur-Oise s’est engagée à sa façon en 2020, rejoignant la liste « Lille en commun, Lille en confiance » portée par Martine Aubry. « C’est d’abord une femme inspirante pour sa carrière, un modèle que l’on a envie de suivre et avec qui on veut s’engager. » Depuis deux ans, Johanne Gomis siège donc au conseil municipal en tant que conseillère déléguée au sport-santé, sport pour tous, « à l’inverse de ma vie professionnelle ou je fais du sport performance » synthétise Johanne.