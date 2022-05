Johanne Gomis (ESBVA) : "J'ai décidé d'arrêter ma carrière, contente de fêter ça au Palacium"

Après 20 ans au plus haut niveau du basket professionnel féminine, Johanne Gomis mettra un terme à sa carrière à la fin des playoff 2022. Une décision mûrie et réfléchie de longue date pour la capitaine de l'ESBVA, qui a choisi France Bleu Nord pour se confier sur cette décision.

L’Entente Sportive de Basket de Villeneuve d’Ascq (ESBVA) vient de clore la saison régulière de Ligue Féminine de Basketball (LFB) à une très belle deuxième place, et reçoit Angers au Palacium ce soir (20h00) pour débuter les phases finales de la compétition.

Cette rencontre a également été choisie pour mettre en avant la capitaine de l’équipe première, Johanne Gomis, Internationale française (16 sélections) qui souhaite mettre un terme à sa carrière professionnelle. A un an de la fin de son contrat, l’ailière de 36 ans souhaite prendre un nouveau virage après ces phases finales, et choisit France Bleu Nord pour expliquer son choix (Entretien audio complet en bas de page).

« Décision difficile, mais je commence à conscientiser »

Johanne a pris cette décision depuis plusieurs semaines maintenant d’arrêter sa carrière à l’été 2022. Elle a pris le temps d’expliquer à ses proches et à ses coéquipières ses raisons, non sans douter de faire le bon choix. « J’ai sollicité tous mes proches pour m’aider à prendre cette décision. Carmelo (Scarna, président de l’ESBVA) a sûrement été le premier à l’initiative de chercher à me faire changer d’avis. Ca témoigne déjà du respect, et de l’affection qu’il me porte ainsi que le lien que j’ai avec l’ESBVA. »

L’arrivée de Johanne Gomis au club en 2014 coïncide avec une très belle période pour le club : vainqueur de l’Eurocoupe en 2015, finaliste en 2016, champion de France en 2017. Finir sur un nouveau titre de championne de France, est-ce possible ? « Ce serait extraordinaire, je n’arrive pas à y croire non plus. Mais en tout cas, on va tout faire pour ! »

Décision mûrement réfléchie mais non sans émotions après 20 ans au plus haut niveau, l’élue à la mairie de Lille (service des sports, ndlr) a entériné sa décision, sans trop regarder derrière elle pour le moment.

« Finalement avec cette décision, c’est l’heure du bilan et pourtant je me refuse encore à le faire. Je pense que j’ai eu de la chance d’avoir cette longue carrière, en plus beaucoup dans le Nord. Je suis attachée à tout ce que j’ai vécu, à tous les titres que j’ai pu gagner, à toutes ses saisons à haut niveau, tous ses moments que je continue d’accumuler et je ne pense pas au début, pas encore .»

« Les portes lui seront toujours ouvertes à l’ESBVA » Rachid Meziane

Devenir entraîneur par la suite ou rejoindre un staff professionnel, ce n’est clairement pas un souhait pour la basketteuse de 36 ans. Ca ne l’empêche pas d’avoir tissé un lien particulier avec Rachid Meziane, qu’elle a côtoyé à Challes-les-Eaux (2007-2008), puis en équipe de France avant de le voir arriver à Villeneuve d’Ascq en 2019. Johanne Gomis aura d’ailleurs marqué la carrière de l’entraîneur villeneuvois. « Je souhaite la remercier car je sais qu’elle a été un vrai soutien pour moi ici à Villeneuve d’Ascq. J’ai toujours su que je pouvais compter sur Jo comme une capitaine, mais aussi comme amie. Qu’elle sache que je serai toujours là pour elle si besoin, et que la porte de l’ESBVA est toujours ouverte. » Une belle reconnaissance qui vient du banc, mais aussi de sa meneuse de jeu et Internationale française Caroline Hériaud. « C’est vraiment une personne extraordinaire. J’aurais aimé jouer encore 10 ans avec elle, même si ce n’est pas possible. » Des hommages en nombre qui tombent aussi sur les réseaux sociaux après le communique officiel du club, qui devraient également s’entendre au Palacium ce soir pour l’hommage rendue à Johanne Gomis pour le début des playoff 2022. Cette phase finale sera bien la dernière pour Johanne Gomis, 20 ans après ses débuts professionnels. Et pourquoi pas avec un quatrième titre de championne de France, avec l’ESBVA pour « Jo » Gomis ?