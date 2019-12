Johannes Marescot quitte le Chambéry Savoie Mont-Blanc Handball

Johannes Marescot quittera Chambéry en fin de saison, pour s'engager avec Saint-Raphaël.

Le pivot de 25 ans quitte le club chambérien dans lequel il a été formé, pour une nouvelle aventure. "J'avais envie de renouveau, de changer d’environnement et sortir de ma routine et mon confort à Chambéry où je suis depuis le centre de formation. Mon objectif est de passer un cap dans mon niveau de jeu en arrivant au SRVHB et notamment défensivement", explique Johannes Marescot dans un communiqué.

Marescot signe à Saint-Raphaël pour les deux prochaines saisons.

"Johannes est un excellent attaquant (...) un guerrier et c’est une qualité indispensable dans le handball d’aujourd’hui", estime pour sa part Emeric Paillasson, le directeur général du club varois.