Jonathan Hoyaux, capitaine de Saint-Chamond : "Une victoire contre Roanne, ça fait du bien"

C'est soir de derby ce mardi soir à Saint-Chamond. Les Couramiauds reçoivent Roanne à 20h dans une halle Boulloche pleine à craquer pour la 14ème soirée de Pro B. Plus de 1.300 personnes sont attendues.

Sur le papier ça s'annonce serré entre la Chorale leader et les Bazoucats, 2e ex-aecquo avec Orléans et Vichy. Mais le SCBVG est invaincu face à Roanne à Boulloche en Pro B depuis sa montée en 2015.

C'est un des gros matchs de l'année, ou la salle va être blindée. On aurait pu en remplir deux. (...) C'est toujours important de prendre le derby, pour le classement et le moral. L'an dernier, on était vu comme un Petit Poucet. Cette année, on est vu comme une vraie équipe de Pro B. Et puis, une victoire contre Roanne ça fait du bien, à toutes les équipes.