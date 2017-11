Le jeune joueur est atteint du syndrome de Marfan. Une maladie génétique rare qui affecte les tissus du corps humain. Ce qui a conduit le Mans Sarthe Basket à mettre un terme au contrat de son joueur. Malgré tout, Jonathan Jeanne veut continuer à jouer au basket. Il espère trouver un autre club

L'histoire promettait d'être belle pour Jonathan Jeanne. Au printemps dernier, le jeune intérieur du MSB (20ans/ 2.17 m) affole les compteurs lors d'un camp de détection à Chicago pour accéder à la prestigieuse NBA, le championnat de basket nord-américain. "Tout se passait bien. J'ai montré aux recruteurs de quoi j'étais capable. Ils ont vu mon potentiel et m'ont promis un premier tour de draft. Cela veut dire être recruté par une équipe du championnat avec à la clef un contrat garanti en NBA". Mais les tests médicaux révèlent que le joueur du MSB est atteint syndrome de Marfan. Une maladie génétique rare qui affecte tous les tissus du corps humain et qui peut, dans des cas extrêmes, avoir de graves conséquences sur la santé (complication cardiaque, perte de la vue etc). Le rêve américain s'écroule pour Jonathan Jeanne :" tout s'est arrêté d'un coup. C'est le flou, c'est le vide, c'est le néant". Le diagnostic est confirmé par un médecin français, ce qui conduit le MSB à mettre fin au contrat de son joueur. Qu'importe Jonathan Jeanne refuse de baisser les bras. "Cela fait 6 ans que je joue au basket et je n'ai jamais eu de problème. Aujourd'hui il me trouve un problème qui me parait bizarre mais je ne m'arrête pas à ça. Si je ne me sentais pas en bonne santé j'arrêterai mais ce n'est pas le cas. Je sais qu'en France, ce sera difficile de retrouver un club mais pourquoi pas à l'étranger".

Le désormais ex-joueur du MSB espère rebondir ailleurs. Copier

Jonathan Jeanne attend les résultats de nouvelles analyses qu'il espère rassurants. Il prend aussi pour exemple Isaiah Austin, un joueur américain lui aussi atteint du syndrome de Marfan et qui joue aujourd'hui à Belgrade en Serbie