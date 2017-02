Joseph Jones bientôt au CSP Limoges

Après le passage éclair de Bernard James et les essais peu concluants de Tiny Gallon et Tony Mitchell, le Limoges CSP annonce l'arrivée du pivot Joseph Jones. L'Américain de 30 ans devrait venir d'Iran, où il évoluait cette saison, dans les prochains jours.

C'est un nouveau rebondissement dans la quête du poste 5 au Limoges CSP. Le club a annoncé ce mardi 21 février l'arrivée prochaine du pivot américain Joseph Jones. Les dernières modalités du contrat sont en cours de négociation. Le joueur a déjà connu la ProA au Havre où il a évolué de 2009 à 2011 avec des statistiques satisfaisantes. Il arrive d'Iran où il jouait à l'Université de Téhéran avec une moyenne de 15,2 points, 7,2 rebonds et 1,8 passe en 32 minutes de jeu.

Le feuilleton continue pour le poste 5

Le pivot de 125 kilos est le quatrième joueur que le CSP fait venir en l'espace de quelques semaines. Le feuilleton avait commencé avec le passage express de Bernard James, qui n'avait joué que trois matchs sous les couleurs du CSP. Puis le club avait décidé de mettre en concurrence Tiny Gallon et Tony Mitchell... sans en conserver aucun. Le premier, qui n'avait pas joué depuis un moment, n'était pas assez en forme, et le second avait un caractère peu coopératif. Reste à voir si Joseph Jones répondra aux attentes du club limougeaud.