Joueuses et supporters réagissent au dépôt de bilan du Bourg-de-Péage handball

"C'est soudain, on est en train de se préparer à jouer mercredi, et on nous dit que c'est fini". Claudine Mendy, joueuse du Bourg-de-Péage handball, témoigne ce mardi suite à l'annonce du dépôt de bilan des nouveaux propriétaires du club, le couple Pamart, investisseurs gardois. Le Président a confirmé à France Bleu Drôme Ardèche et va porter plainte contre X pour tromperie, l'endettement du club ayant été sous-estimé selon lui à son arrivée.

Du côté des supporters, François Leydier, président du Kop Vertaco, a reçu la nouvelle comme "un choc". "On a investi beaucoup de temps et d'argent pour ce club avec les déplacements, les tifos qu'on faisait à la main, ça nous tombe forcément sur la tête, parce qu'on voyait les nouveaux dirigeants comme solides". Il assure néanmoins que si l'association continue, avec l'équipe réserve en nationale 1, le kop sera présent lors des matchs.

La question du maintien en vie de l'association est en suspens. Si la SAS, qui gère la partie professionnelle, va déposer le bilan avec plus de 900 000 euros de dettes, l'association pourrait se maintenir en vie selon se présidente, Catherine Carvalho. Pourtant, selon le directeur financier de la SAS, ayant accès aux comptes de l'association, celle-ci a environ 400 000 euros de dettes, et il faudrait trouver des financeurs pour le reste de la saison.

On sait qu'a minima, les douze employés du club (joueuses et staff) sont d'ores et déjà en recherche d'emploi, même si Jean Pamart a promis, sur l'antenne de France Bleu Drôme Ardèche, de payer les salaires de décembre sur ses propres deniers. Arrivé en mars à Bourg-de-Péage pour reprendre un club à la dérive, il affirme avoir perdu 300 000 euros dans l'opération.