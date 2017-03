JR Bremer blessé, le Limoges CSP engage le meneur US Jérôme Randle

Le Limoges CSP vient d'engager le meneur US Jérôme Randle, alors que JR Bremer pourrait être absent plusieurs mois.

Un nouveau meneur au Limoges CSP ! L'américain au passeport Ukrainien Jérôme Randle, 29 ans, passé notamment par les championnats Turque (Trabzonspor), Belge (Spirou Charleroi) et Lituanien. Le Zalgiris Kaunas où il tournait à 7 points et 3 passes décisives en moyenne par match en Euroleague la saison derniière. Il arrive du championnat australien où il était à plus de 21 points et plus de 5 passes décisives par rencontre. Il est le 16e et dernier contrat possible du club cette saison. Il arrive alors que JR Bremer, blessé, est forfait pour au moins un mois. Non drafté en 2010, le natif de Chicago a été formé aux Golden Bears de Californie.