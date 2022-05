JS Cherbourg : Antoine Hairon, le coach du "8e homme"

Il a du coffre Antoine Hairon. Une carrure de pivot, des yeux rieurs et la parole facile. A 52 ans, il le dit lui-même en souriant, il a passé quasiment toute sa vie autour des terrains de handball. C'est à la Valognaise Handball qu'il découvre cet univers, enfant, avec un papa engagé dans le club. Plus tard, il fréquentera les grandes salles comme Bercy, et il y découvre les speakers des grands matchs qu'il prend en exemple.

Plus de vingt ans derrière le micro

Pour lui, l'aventure derrière le micro commence un peu par hasard. "Un de mes amis organisait un match de gala à Carpiquet, et comme je mettais une bonne ambiance à Valognes, il m'a proposé d'assurer l'animation de l'événement : les gens ont cru qu'on était des professionnels!", raconte Antoine Hairon. C'était il y a une vingtaine d'année. Très vite, il rejoint la JS Cherbourg où l'éducateur sportif de profession, habitué à donner de la voix, devient "l'ambianceur" des soirs de matchs.

On a eu l'occasion de pousser un peu la voix, mais ça n'est pas grave, on prend un grog pour se remettre.

"On ne suit pas de programme, on s'adapte au scenario du match. Bien souvent on n'a pas besoin de lancer le public, le spectacle offert par les joueurs suffit. Mais si besoin, on joue un peu le rôle de briquet pour allumer la salle", explique le speaker. C'est vrai que cette année, et notamment depuis le début de la phase retour du championnat, les résultats des Mauves et le niveau de jeu produit amènent le public à s'enflammer assez facilement. Pour autant, Antoine Hairon ne se repose pas durant les matchs : présentation des joueurs avant le coup d'envoi, à la baguette pour lancer la ola, le clapping, mais aussi pour faire entonner au public les différents chants de supporters. Et malgré le micro, il doit forcer la voix : "J'ai l'avantage d'avoir un métier dans lequel j'ai l'habitude de parler fort donc ça se passe bien en général, même si cette saison, on a eu l'occasion de pousser un peu la voix, mais ça n'est pas grave, on prend un grog pour se remettre!"

L'ambition de "speaker" en starligue

Bien installé dans l'angle du terrain, entouré de ses compagnons de jeu, Paul Bézard, speaker "bis", et Gwenaël Bigot, en charge de la sono et de la musique, il est idéalement placé pour observer l'évolution du public cette saison. "Je trouve qu'on a franchi un sacré cap cette année à Chantereyne. Il y a de plus en plus de spectateurs qui viennent vêtus de mauve, qui sont déguisés, qui chantent. Le Kop a également évolué, c'est vraiment le pied", conclut le passionné. Pour l'heure, pas question pour Antoine Hairon de lâcher le micro. "J'ai une véritable envie, celle d'aller voir au dessus!" Et d'ajouter avec humour, "comme disait Thierry Rolland, une fois qu'on aura vu la starligue, on pourra mourir tranquille". Pour l'instant, il est surtout question de vivre encore de beaux moments comme lors des play-off qui tendent les bras à la JS Cherbourg. Et si les Mauves valident leur billet pour ces "finalités" de championnat qui auront lieu à Dijon les 4 et 5 juin prochains, Antoine sera évidemment du voyage. "Je ne sais pas si ce sera avec un micro officiel ou avec un porte-voix, mais j'y serai!"