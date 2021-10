JS Cherbourg - Frédéric Bougeant : "on nous demande de rester calme"

Après trois défaites en quatre journées de Proligue, la JS Cherbourg handball va tenter ce vendredi de relever la tête à Villeurbanne. L'entraîneur des Mauves Fréderic Bougeant revient sur ce début de saison compliqué et souligne le "décalage entre l'environnement et les objectifs fixés en interne".

Les Mauves connaissent un début de championnat compliqué, qui tranche avec l'euphorie de la saison passée (demi-finaliste de Proligue). La JS Cherbourg handball, remodelée et rajeunie cet été, ne compte qu'une victoire en quatre rencontres avant d'affronter Villeurbanne ce vendredi (20h30).

L'entraîneur des Mauves Frédéric Bougeant se livre sur cette période compliquée. Entre optimisme, déception et parfois incompréhension.

Comment qualifier le début de saison votre équipe ?

Frédéric Bougeant : Je suis d’abord déçu pour les supporters, parce qu’on retrouve notre public cette année et que c’est vraiment le pied de jouer à Chantereyne ! Une ambiance de folie avec le kop et les gens qui suivent le kop. Ça nous emmerde pour eux.

Je suis déçu aussi pour les jeunes (de l’équipe) qui fournissent beaucoup d’efforts. Ils s’investissent énormément et sont sérieux. On prend beaucoup de plaisir au quotidien à l’entraînement. Ce n’est pas sur l’investissement ou l’état d’esprit qu’on est en difficulté en ce moment. Ce sont d’autres aspects. J’espère que pour eux, ça va vite tourner du bon côté.

Que manque-t-il à cette équipe ?

Il manque un peu de compréhension de ce qu’est un match de haut-niveau. Le modèle français de formation est basé sur une forme de tutorat par les anciens. Aujourd’hui, la place d’un jeune quand il arrive c’est d’abord un rôle d’accompagnant. Ensuite, il apprend pendant plusieurs mois ou plusieurs années avant qu’on le jette dans le grand bain.

Finalement, on a des joueurs qui émergent tard. C’est le modèle français. C’est une véritable question que de se dire : que doit-on mettre en place aujourd’hui dans la formation du joueur pour le faire émerger et en faire un joueur qui décide et qui prend des initiatives plus vite dans sa carrière.

On est là-dedans. Ils ont besoin de découvrir le poids et le prix d’un ballon à match nul, comme ça a été le cas sur nos derniers matchs. Ils découvrent cela en mode compétition. Les joueurs ont besoin de temps, de s’approprier les choses et de vivre les situations. Ça correspond à la jeune génération qui a envie de vivre les choses par elle-même.

Même avec un groupe en apprentissage, ce calendrier de début de saison (Nice, Caen, Angers et Valence) ne pouvait-il pas permettre à l’équipe de gagner et de se mettre en confiance ?

J’ai très vite dit aux dirigeants que le début de saison allait faire partie de notre préparation, parce que ce qu’on a fait cet été, ce n’était pas suffisant en termes de matchs de préparation et de niveau de matchs.

On est encore perfectible et malheureusement le début du championnat correspond aux craintes que je pouvais avoir en juin et juillet.

Est-on parti pour une année de transition avec l’idée de faire progresser le groupe, sans se fixer d’objectifs très élevés ?

On m’a demandé de ne pas communiquer sur les objectifs du club. Ce sont les dirigeants qui communiquent. Moi, j’ai des informations qui me sont données. Aux dirigeants de communiquer à l’extérieur. Et je suis surpris du décalage qu’il peut y avoir entre l’environnement et les objectifs qui sont fixés en interne.

La déception de ce début de saison est aussi à la hauteur de la belle saison passée et de l’ambition qui était affichée…

Je pense qu’on peut aller en playoffs. On sait que ce sera dur. Je pense que cette équipe-là est capable d’aller chercher cette 6e place. Maintenant, on sait que ce sera une année compliquée avec beaucoup d’adversaires qui se sont renforcés. Il y a des augmentations de budget et des équipes très solides qui se sont mises en place.

Il y a beaucoup d’adversaires qui étaient derrières nous comme Sélestat, comme Nice ou comme Billière qui a fait une équipe très expérimentée. Voilà, il y a beaucoup d’équipes qui seront dans la course aux playoffs.

Lors d’une période compliquée, le rôle d’un coach c’est de protéger son groupe, notamment de l’environnement ?

N’importe quel coach dans la période actuelle devrait être dur et très exigeant. Je ne suis pas sûr que le club soit capable de gérer ce genre de contexte en ce moment. Donc je reste très calme. Pour être très dur et très exigeant, il faut avoir un environnement qui puisse contrôler tout cela.

Aujourd’hui, c’est une ville et un territoire où il fait très bon vivre avec beaucoup de tranquillité et de calme. La tempête, elle est après la rade. Je ne suis pas sûr que tout le monde soit en capacité d’accueillir une tempête, même si je pense que l’électrochoc pour les joueurs doit venir du staff.

Maintenant, on nous demande d’être très calme. C’est pour cela que je trouve qu’il y a un certain décalage entre ce que je peux lire parfois et ce qu’on nous demande en interne. En interne, on nous fait passer le message qu’il faut rester calme et qu’on a du temps.