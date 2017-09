JS Cherbourg Handball : "On a été beaucoup moins efficace que prévu" (coach)

Bientôt la reprise du championnat de Proligue ! Juste avant le démarrage, place à la Coupe de la Ligue. Les handballeurs cherbourgeois affrontaient Pontault-Combault ce vendredi soir salle Chantereyne, à Cherbourg, ils ont été battus 31 à 24.

C'est sûr que ce n'est pas le scénario dont ils rêvaient... Pour leur première de la saison salle Chantereyne à Cherbourg, en Coupe de la Ligue (avant le début du championnat de Proligue), les Mauves jouaient face à Pontault-Combault vendredi soir. Ils ont été dominés pendant toute la rencontre, avant de s'incliner 31 à 24.

Dès les premières minutes, la JS Cherbourg s'est retrouvée menée par l'équipe francilienne 4 à 1, et puis l'écart s'est creusé, jusqu'à six points à la première mi-temps par exemple. "On a fait quelques erreurs, on avait à cœur de défendre très fort, c'est ce qu'on a travaillé à l'entraînement, mais ce n'est pas ce qu'on a fait", lâche Valentin Tarrico, pivot et nouvelle recrue de 20 ans, juste après le match.

Un public qui ne lâche rien

Il faut dire aussi que l'adversaire était de taille : Pontault-Combault. "C'est une équipe solide, rappelle le coach, Cherif Hamani, lui aussi nouveau dans le club. Ce n'est pas pour rien qu'elle a fini deuxième de Proligue la saison passée. Nous, en préparation ce mois-ci, on n'était pas trop mal. Mais là, il faut le reconnaître, on n'a pas été aussi efficace que prévu, ils ont été supérieurs".

Coupe de la ligue #Handball défaite à domicile de la @JSCherbourg face à Pontault Colbault 24 à 31 pic.twitter.com/waMQaSRcR8 — France Bleu Cotentin (@fbleucotentin) September 8, 2017

Le coach, Cherif Hamani, qui tient à saluer le public, dont la réputation de chaudron bouillonnant dépasse les limites de la Manche. Alors, cette première rencontre ? "Le public ne nous a pas lâchés, c'est une certitude, et je le remercie. Le résultat n'est pas à la hauteur, mais je pense que ça a donné envie aux joueurs de se donner à fond."

La saison de Proligue reprend pour de bon le 15 septembre prochain, les handballeurs cherbourgeois se dépassent à Limoges. Prochain match à domicile, à Cherbourg : ce sera le 22 septembre, face à Dijon.