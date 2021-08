JS Cherbourg Handball : à l'aube d'un nouveau cycle

La JS Cherbourg Handball s'apprête à entamer une nouvelle saison en Proligue, la deuxième division du hand français. Mais le club voit plus haut. Et pour rejoindre à terme la Starligue, il veut s'en donner les moyens, en misant sur la professionnalisation.

Autour de Vincent Férey et Stéphane Grout, la nouvelle directrice Business et Finances Justine Pinon aura la charge de structurer un club qui se professionnalise sous l'impulsion du coach Frédéric Bougeant.

La JS Cherbourg handball sort d'une saison exceptionnelle au niveau sportif : l'entrée dans le TOP 20 du hand français et la première participation aux playoffs de Proligue en juin dernier a permis de mesurer le travail réalisé l'année passée sous la houlette de l'entraîneur Frédéric Bougeant. Mais l'exercice 2020-2021 a également fait apparaître les limites d'un club qui, s'il veut voir plus haut, doit se professionnaliser, et à tous les échelons. C'est l'ambition affichée par l'équipe dirigeante à l'occasion d'une conférence de presse de présentation du projet de la JS Cherbourg : un projet sur plusieurs années. "Le début d'un nouveau cycle" pour son président Vincent Ferey. Et il s'articule autour de plusieurs priorités.

Structurer le secteur non sportif

Un club comme la JS Cherbourg, c'est une équipe professionnelle, mais aussi un secteur amateur qui débute dès le plus jeune âge, des bénévoles, et des salariés administratifs. "Le secteur sportif a montré le chemin à prendre en réussissant sa professionnalisation, il faut maintenant qu'on restructure le reste du club", souligne Vincent Ferey. Dans cet optique, Justine Pinon, ex salariée des fédérations françaises de Volley-ball et de Basket-ball arrive au club avec le titre de nouvelle directrice business et finances. Elle aura notamment à travailler sur les relations avec les partenaires financiers, mais aussi à encadrer les salariés dans le but de faire grandir le club. Son plan d'action sera précisé à l'occasion de l'assemblée générale du club à l'automne.

Inscrire la JSC comme un acteur "solidaire" du paysage cherbourgeois

Un club sportif comme la JS Cherbourg doit prendre sa part dans la vie locale. C'est l'ambition de son président. Et cela passe désormais par le projet "JS Solidaire". Le recrutement d'une chargée de développement socio-sportif permettra d'engager de nouveaux projets éducatifs et inclusifs, notamment dans les quartiers de la ville.

De nouveaux joueurs pour travailler dans la durée

Pour la saison 2021-2022, le club a recruté en cherchant le bon dosage entre joueurs ayant une expérience en starligue, jeunes talents issus de centres de formation, et joueurs "locaux". L'idée étant à moyen terme de disposer d'un effectif suffisamment fort pour coller au projet du club si celui-ci monte en starligue. "Lorsque je vois le nombre de recrutements à Saran ou Nancy pour intégrer l'élite, je me pose des questions", remarque Frédéric Bougeant, qui on l'a compris, privilégierait la continuité en cas de montée.

Préparer la relève

Les dirigeants de la JS Cherbourg handball sont conscients d'une chose. Le budget du club (plus d'1,6 millions d'euros cette saison) n'atteindra jamais des sommets qui permettraient de dépenser sans compter pour recruter. Dans ces conditions, il est essentiel de réfléchir à la formation. Le club porte un projet de centre de formation encore en gestation mais qui pourrait voir le jour l'an prochain. Frédéric Bougeant compte aussi associer à son projet pro, l'ensemble des entraineurs du club, quelques soient les tranches d'âge des équipes, car c'est dans ces équipes de jeunes, que se trouvent peut être les futurs pros du club.

Un coaching 2.0

Frédéric Bougeant aime les statistiques, au point d'en faire un outil essentiel dans sa réflexion autour des recrutements, du travail à réaliser à l'entrainement, et des objectifs à fixer face aux différentes équipes. Avec l'aide d'une ingénieure en informatique, le club a développé son propre logiciel qui assure le traitement et l'analyse des données statistiques des joueurs. "Un outil qui, dans ce domaine, nous place en pointe par rapport à la concurrence", sourit le coach cherbourgeois.