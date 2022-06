JS Cherbourg Handball : après une saison historique, va-t-on vers une crise historique?

Ca n'est pas vraiment une surprise. Malgré les affirmations du président de la JS Cherbourg handball, Vincent Ferey le 2 juin dernier lors d'une conférence de presse, plus grand monde parmi ceux qui suivent la vie du club ne croyait encore à une poursuite du mandat de Frédéric Bougeant à la tête des Mauves, tant les tensions étaient apparues au grand jour ces dernières semaines. Après deux ans passés sur le banc de l'équipe en Proligue, le coach havrais va quitter le club, d'un commun accord avec la direction.

La décision a été officialisée jeudi soir, au terme d'un comité directeur extraordinaire. Frédéric Bougeant avait resigné il y a seulement 1 an pour 3 saisons supplémentaires à Cherbourg, avec comme feuille de route, un projet ambitieux visant à construire et faire évoluer une équipe jeune, capable d'accrocher rapidement la Starligue et d'y évoluer sans changer fondamentalement son ossature. Et pour les besoins de la cause, Frédéric Bougeant obtenait même la nomination à ses côtés d'un adjoint, l'Espagnol José Luis Villanueva.

Un divorce qui couvait depuis des mois

C'était le bon temps, où la direction s'accommodait encore du caractère bien trempé de son entraîneur, auréolé d'une première qualification pour les play-off de Proligue. Tout le monde s'accordait sur l'excellence de son travail. Mais déjà, sa personnalité et son caractère faisaient des vagues dans le club. Plusieurs départs dans le staff à la fin de la saison 2021-2022 n'étaient pas étrangers à son management. On parlait d'autoritarisme. Mais du côté de la direction, on évoquait plutôt un club en phase de professionnalisation, dans lequel on devait changer les habitudes : un changement d'ère dans lequel l'affectif et le côté familial étaient de l'aveu même de nombreux bénévoles mis au second plan.

Puis il y eut le début de saison 2022-2023. L'équipe rajeunie et totalement composée par Frédéric Bougeant n'était pas encore au point et s'inclinait contre plusieurs équipes de bas de classement (Angers, Valence). Des doutes sont apparus sur la méthode Bougeant, y compris au sein de la direction.

A l'époque, l'entraineur défendait ses choix et martelait croire en son équipe, encore en construction. Comme souvent sur le plan sportif, la suite lui a donné raison. Les Mauves ont réalisé une saison exceptionnelle. Mais l'homme fut vexé, agacé par les journalistes et surtout, n'a rien oublié de cette remise en cause de son travail par ses employeurs.

Aussi tacticien avec l'utilisation des médias que sur le terrain, dans les mois qui ont suivi, via les micros, il a distillé quelques piques à sa direction dénonçant le temps pris pour remplacer des joueurs blessés, les conditions d'entraînements, et plus récemment, les moyens mis pour fêter les départs de certains joueurs au lieu de les mobiliser pour garder ces mêmes joueurs (Lucas Vanègue et Kristian Orsted). Des critiques qui ont terminé de rompre la confiance entre l'entraîneur et la direction de la JS Cherbourg.

Les play-off, ou la fin des faux-semblants

Le 3 juin dernier, à Dijon, à la veille de leurs demi-finales de Proligue, capitaines, coachs et dirigeants de chacune des 4 équipes en compétition étaient accueillis à la mairie de Dijon pour une cérémonie officielle organisée par la Ligue Nationale de Handball. Sur la photo officielle, autour du trophée de Proligue, tous les acteurs portaient les vêtements de leurs clubs respectifs. Tous, sauf un, Frédéric Bougeant. Un détail, ou plutôt un indice. Quand on connaît l'entraîneur attaché aux symboles, on pouvait aussi y voir son intention de marquer, déjà, son éloignement du club cherbourgeois.

Durant toute la compétition dijonnaise, il se soustraira aux conférences de presse obligatoires de fin de match, y déléguant son adjoint José Luis Villanueva. Sur le chemin du retour à Cherbourg, il publiera un long message sur les réseaux sociaux, aux accents, déjà, d'au revoir à ses joueurs.

L'intersaison de tous les dangers

La confirmation de son départ jeudi soir n'a donc rien d'une surprise, mais elle interroge cependant sur la capacité des dirigeants à tenir le cap dans la tempête. Car après avoir entrevue la gloire d'une montée dans l'élite, le retour sur terre est brutal et douloureux pour les Mauves et les supporters peuvent logiquement s'interroger sur l'avenir de leur club.

Sur le plan sportif, le projet imaginé et présenté l'an dernier vole en éclat. L'équipe de jeunes talents qui devait grandir ensemble a explosé : les Mauves perdent en cette intersaison pas moins de six joueurs cadres parmi lesquels le meilleur joueur du championnat Lucas Vanègue (en partance pour Istres), Kristian Orsted (Sélestat), et le capitaine Maximilien Tike, dont l'annonce du départ pour Athènes est intervenue la semaine dernière, mais était envisagée depuis déjà plusieurs semaines. C'est donc une équipe amputée de quelques uns de ses meilleurs éléments, et désormais de son entraîneur, certes contesté sur le plan des relations humaines, mais irréprochable sportivement, qu'il va falloir reconstruire très tardivement.

Pour remplacer le technicien havrais, les dirigeants planchent depuis déjà plusieurs semaines. Parmi les noms imaginés, celui de Pierre Montorier, ancien entraîneur de Créteil, mais aussi celui de Joël Da Silva, ex entraîneur de Toulouse, Aix et Tremblay, aujourd'hui sans club. Quant à la possibilité que José Luis Villanueva reste au club, plusieurs sources nous indiquent qu'elle est très peu probable étant donné les liens étroits professionnels et amicaux, entre le coach espagnol et Frédéric Bougeant.

Pour l'heure en tout cas, le coach sur le départ, comme la direction du club se refusent à tout commentaire depuis jeudi soir. Toujours selon des proches des principaux acteurs de ce dossier, plusieurs membres du comité directeur auraient démissionné. Reste à savoir si le président Vincent Ferey, à l'énergie débordante, aura cette fois l'enthousiasme suffisant pour tenir dans la tourmente? "C'est nécessaire, car il n'y a personne derrière" estiment des proches du club. Certains estiment qu'il est plus que temps de restructurer l'association, et de voir arriver aux commandes des actionnaires privés capables d'injecter des fonds. Sauf qu'à priori, l'équipe en place travaille sur cette évolution depuis déjà longtemps, sans trouver ces fameux investisseurs.

Quand on connaît l'inquiétude suscitée par ailleurs par le déménagement du club au complexe Jean Jaurès dès cet été et pour trois saisons au minimum, le temps d'une transformation complète de la salle Chantereyne, on se dit que la pression sur les dirigeants de la JS Cherbourg est énorme en cette fin de mois de juin. Espérons qu'ils auront les épaules assez solides. Il en va de l'avenir d'un club aimé par tout un territoire.