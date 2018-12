JS Cherbourg Handball : déception après une nouvelle défaite à domicile face à Limoges

Cherbourg, France

Ce ne sera pas pour cette fois-ci. Les handballeurs cherbourgeois (8ème de Proligue) s'inclinent une nouvelle fois à domicile sur le score de 33 à 30 face à des Limougeauds à leur portée (7ème au classement). Les Mauves ont été menés au score pendant toute la partie.

Des occasions manquées en deuxième mi-temps

Pour le Cherbourgeois Dorian Vallet, l'équipe a parfois manqué de lucidité dans les moments décisifs. "C'est vraiment décevant parce que sur la deuxième mi-temps on est souvent en supériorité numérique et on veut trop se précipiter, on leur redonne les ballons bêtement."

C'est nous qui leur donnons le match. C'est pas Limoges qui gagne c'est nous qui perdons - Dorian Vallet

Même analyse du côté de l'entraîneur Nicolas Tricon. "On ne peut s'en prendre qu'à nous-même. C'est dommage parce qu'on avait le bon rythme ! Sauf qu'il faut mettre au fond dans les moments décisifs. On est à 6 contre 4 on prend 2-0, on est à 6 contre 5 juste après on prend 1-0, c'est vite compliqué."

On a manqué d'impact en défense - Nicolas Tricon, entraîneur de la JSC

Cherbourg reste 8ème de Proligue. Prochain rendez-vous vendredi à Rennes, club de 1ère division, pour les 16èmes de finale de la Coupe de France. Les Mauves retrouveront le championnat à Chartres le 20 décembre.