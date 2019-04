JS Cherbourg handball : découvrez le casting de la prochaine saison

Les mauves s’offrent une fin de championnat sans pression. Le maintien est acquis depuis la victoire contre Vernon dans le derby de la Normandie. Le club peut commencer les grandes manœuvres en vue de la prochaine saison.

Contrairement aux deux dernières saisons, les dirigeants misent cette fois sur la stabilité. Tous les cadres (sauf Youenn Cardinal) restent dans le Cotentin.

ILS RESTENT

Ces dix joueurs seront encore cherbourgeois la saison prochaine © Radio France - Anthony Raimbault

ILS PARTENT

© Radio France - Anthony Raimbault

Plusieurs joueurs feront leurs valises à la fin du championnat. C’est signé depuis des mois, Youenn Cardinal, meilleur joueur de Proligue la saison dernière, quitte la Normandie pour la Bretagne et le club de Cesson-Rennes (D1). Le gardien Gabor Busa s’en va lui aussi après une saison dans la Manche. Il ne supportait plus de vivre loin de ses proches. Retour en famille également pour Domagoj Surac recruté en janvier dernier. Si le croate a fait un bien fou à la défense de la JSC, il a toujours dit que son expérience à Cherbourg serait sa dernière avant de raccrocher. Les supporters de Chantereyne ne reverront plus non plus le demi-centre Ayhan Alexandre qui s’en va après deux saisons. Dorian Vallet et Wilhelm Clusel qui ont eu un rôle de remplaçant cette année ne seront pas conservés. Rohnan Conte-Prat serait également sur le départ.

Au moins 5 recrues

Pour compléter son effectif, le coach Nicolas Tricon est la recherche d’au moins cinq joueurs : deux ailiers droits, un demi-centre, un arrière gauche et un gardien.