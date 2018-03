Encore un derby normand pour la JS Cherbourg handball qui se déplace ce soir à Vernon. Les Mauves invaincus en 2018 ne sont pourtant pas encore tirés d’affaire dans la course au maintien en Proligue.

La JS Cherbourg revient de loin. Elle a pris plus de points sur ses 6 derniers matchs que lors des 12 premières rencontres de la saison de Proligue. C’est dire si les Mauves ont enclenché la vitesse supérieure depuis la trêve de janvier. Invaincue en 2018, la JSC doit pourtant encore batailler pour assurer son maintien. Le derby normand à Vernon (le deuxième après Caen la semaine dernière) pourrait s’avérer décisif au moment des comptes de fin de saison.

La situation de la JSC reste très précaire

Malgré cette belle série d’invincibilité, Cherbourg ne possède que deux points d’avance sur la zone de relégation… tout comme Vernon qui lutte aussi pour sa survie en Proligue. La JSC n'a pas le luxe de se relâcher, insiste son entraineur Chérif Hamani :

En aucun cas il faut se dire « bon ba c’est pas grave ». Tout est grave. Tout est très grave. Chaque but que l’on va mettre, chaque but que l’on va prendre a son importance, parce que peut-être qu’à la fin, ça (le maintien) se jouera au goal average.

Une revanche à prendre

L’enjeu principal de ce derby est donc d’abord comptable. Cherbourg doit prendre des points. Mais les Mauves se souviennent aussi du match aller face à Vernon salle Chantereyne. Un cauchemar : une piteuse défaite, les sifflets du public et les colères du coach et du président de la JSC. C’était début décembre, quand Cherbourg était au fond du trou. Aujourd’hui les Mauves abordent ce derby avec une confiance retrouvée et une folle envie de fuir définitivement cette zone rouge qui lui semblait promise au crépuscule de l’année 2017.

Un derby à vivre sur France bleu

Vous ne manquerez rien de ce derby normand de Proligue. Vernon / JS Cherbourg, c'est à vivre en direct et en intégralité dès 20h00 sur France Bleu Cotentin avec les commentaires de Benoit Martin, Anthony Raimbault et du demi-centre des Mauves Ayhan Alexandre.