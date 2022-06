JS Cherbourg handball : "En starligue ou en proligue, on sait où on va"

Vincent Férey et Stéphane Groult, main dans la main pour faire grandir le club... si possible en starligue.

Sur les objectifs de la saison 2021-2022

"La mission a été réussie". Ce sont les mots du président Vincent Férey pour résumer une saison déjà exceptionnelle. "L'objectif, c'était de terminer dans les 6 premiers du championnat et de se qualifier pour les play-off", rappelle le dirigeant. Avec une historique 2e place, les Mauves ont largement rempli le contrat. Et au-delà de l'aspect sportif, la saison a été positive en coulisse. "La structuration s'est poursuivie avec l'obtention du Label bronze de la Ligue nationale de Handball, ce qui est une reconnaissance de notre capacité à aller au plus haut niveau", ajoute Vincent Férey. Le centre de formation, une obligation pour les clubs qui prétendent à la Starligue, est dans les clous. "Benoît Jambry, en provenance de Cesson-Sevigné va en prendre la direction la saison prochaine avec pour l'heure huit joueurs sous convention", précise le directeur sportif Stéphane Groult.

Les ambitions en terme de budget

Pour une équipe qui joue la montée c'est toujours compliqué de prévoir son budget. "On joue sur les 2 tableaux", explique Vincent Ferey. "Il faut imaginer la montée, mais aussi que l'on reste au même échelon". Ainsi, si le club reste en proligue, le budget ne devrait pas changer, en tout cas pour ce qui est de la masse salariale (880 000 euros). "Ce serait l'une des plus importantes en proligue", souligne Stéphane Groult. En revanche, s'il y a montée en starligue, "on cherchera à avoir le plus gros budget possible, mais on ne prendra pas de risque", martèle le président. Comprenez que le club ne dépensera que ce qu'il aura. Et pour l'instant, difficile de savoir ce que ça représentera comme hausse de budget (1,9 millions d'euros aujourd'hui). "On est en discussion avec les collectivités (région département, agglomération, ville), qui vont faire un effort supplémentaire, mais il faut que les partenaires privés suivent le mouvement", continue Vincent Ferey. "Il faut qu'ils comprennent l'intérêt à faire partie d'une aventure qui donne une bonne image du territoire". Quant à la question d'éventuelles hausses de salaires pour les joueurs. Pour l'instant le club parle d'une prime importante en cas d'accession à la starligue.

Sur l'avenir du coach Frédéric Bougeant

"Nous l'avons reçu en comité directeur et il nous a dit qu'il n'y avait pas de problème entre lui et la direction et que ses propos récents avaient été mal interprétés". (ndlr : à plusieurs reprises ces dernières semaines, Frédéric Bougeant s'est exprimé publiquement en semblant regretter le manque d'ambition et d'anticipation du club). "Nous lui avons redit les contraintes budgétaires qui sont les nôtres. _Il est encore en contrat durant deux ans et donc de notre côté, il reste notre entraîneur que ce soit en starligue ou en proligue_" précise Vincent Férey. Et Stéphane Groult d'ajouter, "Frédéric Bougeant, en binôme avec José-Luis Villanueva a fait un excellent travail. Le club lui a permis de venir dans le hand masculin et il a démontré toutes ses compétences avec deux saisons conclues par des play-off. Il a enrichi son CV. Si cela le pousse à aller voir ailleurs, on se quittera avec des remerciements mutuels mais pour l'instant, il est en contrat avec Cherbourg".

Sur une éventuelle saison en starligue

"Ce sera très compliqué. C'est toujours très compliqué pour les équipes qui montent", prévient Stéphane Groult. "On sera une équipe qui monte en starligue, mais pas une équipe DE starligue. Pour l'être, il faut être capable de se maintenir, se stabiliser à ce niveau. Ce sera très dur mais si on redescend, ça ne sera pas grave. Ca fait partie du projet à long terme", conclut le directeur sportif.

Les play-off de la JS Cherbourg seront à suivre sur France Bleu Cotentin, samedi 4 juin dès 17H30, et en cas de finale, dimanche 5 juin, à 15 heures.