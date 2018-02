Musique de suspens, supporters qui retiennent leur souffle. Voilà l’ambiance à chaque jet de 7 mètres salle Chantereyne à Cherbourg. Le joueur se positionne à 7 mètres. Le gardien adverse peut rester sur sa ligne de but, mais généralement il s'avance pour réduire les angles. Jusqu'à se retrouver à trois mètres du tireur. A la JS Cherbourg, trois joueurs raffolent de ces têtes à têtes plutôt crispant : Youenne Cardinal, Enrique Plaza Lara et Williams Manebard. Le capitaine affiche 77% de réussite dans cet exercice pour 17 penalty marqués depuis le début de saison.

En quelques secondes, le tireur de penalty doit reprendre son souffle pour son face à face

"Il y a un peu de pression, mais tu fais vite le vide quand tu es devant le gardien. C’est un jeu de concentration. Il faut arriver le plus concentré aux 7 mètres et tirer le plus intelligemment possible : le plus fort possible ou avec un geste technique". (Williams Manebard)