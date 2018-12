JS Cherbourg handball : Nicolas et Lukas, une histoire de famille

Cherbourg, France

Seul le petit monde du handball connaissait jusque-là l’histoire. Il faut dire que le lien est difficile à trouver en lisant la feuille de match : Nicolas Tricon et Lukas Christin ne portent pas le même nom de famille. Les deux hommes ne souhaitaient pas non plus le crier sur tous les toits. Réunis pour la première fois de la saison en conférence de presse avant la réception de Limoges en Proligue, Nicolas Tricon et Lukas Christin ont évoqué ce lien père-fils qui doit cohabiter au quotidien avec une relation coach-joueur.

"Je pense qu’on a trouvé un bon équilibre. C’est une question d’habitude. Tu as l’entraînement et quand tu rentres à la maison, tu fais la part des choses. Tu ne peux pas te comporter en père à l’entraînement ou en coach à la maison." (Nicolas Tricon)

Nicolas Tricon l'entraîneur et son fils Lukas Christin réunis sous les couleurs de la JS Cherborug Handball © Radio France - Anthony Raimbault

Lukas Christin a fait ses gammes à Montélimar sous les ordres de son père. Le pivot a donc l’habitude de cette situation, pas toujours facile à gérer :

« Je pense être un joueur comme un autre dans l’effectif. C’est même parfois un peu plus difficile, parce qu’il faut répondre à plus d’attente. Il faut toujours donner plus pour prouver que tu as vraiment ta place dans le groupe. » (Lukas Christin)

L’entraineur Nicolas Tricon ne fait aucun favoritisme. Lukas Christin n’est d’ailleurs pas titulaire et doit se contenter de quelques minutes de jeu par-ci par-là.

Le pivot de 25 ans a marqué son premier but chez les pros contre Vernon le mois dernier. Pendant le match, le coach n’a montré aucune émotion particulière. Le papa a repris le dessus à la fin de la partie :

« Je n’y ai même pas pensé. C'est en regardant les statistiques à la fin du match que je me suis dit ‘ah ça y est’, mais je n’ai pas fait attention sur le coup. Lukas a marqué ses premiers buts, mais c’est un joueur qui a marqué. »