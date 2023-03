JS Cherbourg handball : Robin Dupont-Marion de retour sur ses terres

Après avoir annoncé mardi l'arrivée de deux nouveaux joueurs pour la saison prochaine en Proligue, sous les couleurs de Cherbourg, la direction du club avait désiré maintenir un peu de suspens et réserver l'annonce officielle de l'arrivée d'une troisième recrue, aux fidèles supporters des mauves, à l'occasion de la soirée de championnat ce vendredi contre Bordeaux.

Il y aura au moins un Manchois dans l'équipe 2023-2024

Et c'est finalement un nom bien connu à Cherbourg qui a été dévoilé puisque, plus qu'une arrivée, il s'agit en fait d'un retour en mauve pour l'ailier Robin Dupont-Marion, déjà joueur de la JSC durant 2 saisons, de 2019 à 2021. Le jeune homme de 24 ans, qui a débuté le handball à Granville avant de rejoindre le centre de formation de Cesson avait finalement quitté la JSC après la première expérience du club du play-off, pour rejoindre la formation de Nice alors coachée par Edu Fernandez Roura.

Retour en Proligue après un an au "purgatoire"

Mais au terme de la saison dernière, il fut l'une des victimes du "crash financier" du club de la Côte d'Azur et n'avait réussi à rebondir qu'en Nationale 1, dans le Club de Cournon d'Auvergne. C'est là qu'Edu, désormais entraîneur de Cherbourg, est venu chercher Robin Dupont-Marion, qui vient de signer pour deux nouvelles saisons en mauve. Il occupera le poste d'ailier droit et devrait recevoir un accueil chaleureux des supporters toujours ravis de voir évoluer un manchois dans leur équipe. Le sort de Lucas Dalmont, autre Manchois aujourd'hui dans le groupe, n'est toujours pas tranché.