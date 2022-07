JS Cherbourg : l'Espagnol Eduard Fernandez Roura nouvel entraîneur du club de handball

La JS Cherbourg vient de dévoiler le nom de son nouvel entraîneur : Eduard Fernandez Roura. L'Espagnol, coach de l'équipe de handball de Nice, signe pour trois saisons. Il remplace Frédéric Bougeant, parti il y a deux semaines et demie.

C'est la fin de deux semaines et demie de suspense. Ce samedi, la JS Cherbourg a dévoilé le nom et le visage de son nouvel entraîneur : Eduard Fernandez Roura. L'Espagnol de 43 ans, originaire de Barcelone, prend la suite de Frédéric Bougeant, arrivé en 2020 et parti après deux saisons à la tête du club.

L'entraîneur de Nice signe pour trois saisons à la JSC

Le nouveau coach de la JSC a passé plusieurs années au club de Nice. D'abord en tant que pivot à la fin de sa carrière de joueur, puis en tant qu'entraîneur à partir de 2015. L'année suivante, il permet la montée du club de Nationale 1 à la Proligue. Après un rapide passage au Pays d'Aix en StarLigue, il revient sur les bancs du Cavigal Nice qu'il hisse dans les play-offs cette saison, en finissant quatrième du championnat régulier.

Eduard Fernandez Roura s'engage aux côtés des handballeurs cherbourgeois pour trois saisons, jusqu'en 2025. Il sera accompagné d'un de ses compatriotes, José-Luis Villanueva Lopez. Le binôme prendra les rênes de l'équipe le 25 juillet prochain, pour la préparation estivale.