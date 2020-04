JS Cherbourg : un cadre de l'équipe s'en va, un norvégien arrive

La saison de Proligue est définitivement stoppée en raison de l’épidémie de Covid-19. La direction des Mauves se tourne donc vers la suivante avec un chassé-croisé au poste d’arrière droit. Marko Curcic quitte le club. Après plusieurs semaines de négociations, les deux parties ne sont finalement pas tombées d’accord. Le croate, arrivé en même temps que l’entraîneur Nicolas Tricon en 2018, a disputé 40 matchs et inscrit 126 buts.

Deux norvégiens dans le Cotentin

Pour le remplacer, la JSC a fait jouer la filière norvégienne en recrutant Jonas Burud en provenance d’Elverum (D1 norvégienne) l’ancien club du demi-centre Hakon Ekren arrivé l’été dernier, et Kristian Krag Ørsted (danois), recruté le mois dernier. Jonas Burud a 26 ans. Il mesure 1m95 pour 97 kilos.

Je t'aime, moi non plus

Après les départs de Romain Guillard, Nicolas Bordier et maintenant Marko Curcic, la JSC poursuit le casting pour sa nouvelle saison de Proligue, dans un climat étrange qui n'a rien à voir avec le confinement : selon nos informations, les relations ne sont pas au beau fixe en ce moment entre le staff et la direction du club. Le président de la JSC ne souhaite pas commenter. L’entraîneur non plus.