JSC Handball : quatre départs et deux arrivées officialisées pour la saison prochaine

Le gardien Nicolas Gauthier et l'arrière David Estepa Ruiz sont les premières recrues annoncées pour la saison 2023-2024 à la JS Cherbourg.

"Je suis très content de ce recrutement. Ces joueurs avaient d'autres sollicitations et ils ont finalement choisi Cherbourg. C'est une très bonne chose". Eduardo Fernandez Roura, le coach cherbourgeois, était satisfait ce mardi au moment de se présenter devant la presse et de dévoiler le nom des nouveaux joueurs qui viendront renforcer la JS Cherbourg version 2023-2024. Deux noms ont été dévoilés. Un troisième est tenu secret et sera annoncé officiellement par le club, juste avant le coup d'envoi du match JSC-Bordeaux, ce vendredi. En attendant, ce sont les signatures de deux joueurs d'expérience qui ont été officialisées.

Nicolas Gauthier et David Estepa Ruiz

Pour remplacer Gauthier Ivah, meilleur gardien de Proligue la saison passée, et futur portier de Limoges en Starligue la saison prochaine, il fallait un joueur présentant des garanties. C'est le cas de Nicolas Gauthier. A 27 ans l'ancien gardien de Saran, élu meilleur gardien de Proligue en 2021, avant une expérience d'un an en Starligue avec le club du Loiret, reviendra en France à Cherbourg après une saison passée en Finlande au sein du meilleur club du pays, Riihimäki Cocks, engagé en coupe d'Europe. "J'avais besoin d'un très bon gardien numéro 1 pour composer une paire complémentaire et efficace avec Kalim Zahaf" Le jeune international français arrivé cet hiver à Cherbourg resterait dans la peau du gardien numéro 2 même si son maintien au sein de la JSC n'est pas encore acté.

Au poste d'arrière gauche, la JS Cherbourg handball mise sur une autre recrue : l'Espagnol David Estepa Ruiz. A 23 ans, ce joueur formé à Barcelone est régulièrement appelé en stage avec l'équipe nationale Espagnole, preuve de ses qualités. "Il est très percutant. C'est un joueur de niveau de première division espagnole", souligne le coach Edu Fernandez Roura avant de préciser : "le fait que je sois espagnol, ça aide à faire venir un joueur comme lui, mais la nationalité ne m'importe pas. Je veux juste des joueurs performants".

Une troisième recrue à venir, et peut-être plus...

La JS Cherbourg ne dévoile pas d'autre nom pour l'instant, mais une troisième recrue sera officialisée directement avant le coup d'envoi du match de Proligue contre Bordeaux vendredi soir. Ces trois recrues rejoignent le club pour deux saisons. D'autres recrutements sont envisagés. Leur nombre dépendra directement du nombre total de départs qui interviendront dans l'effectif actuel. Pour l'heure, les départs de Gauthier Ivah (Limoges), Antoine Léger (Villeurbanne), Jason Muel (Créteil) et John N'Konda (sans club pour l'instant) ont été officialisés. Mais les cas de Lucas Dalmont, Kalim Zahaf, Lucas Mussy et Ruben Rio sont encore en suspend.

Avec cette équipe remaniée sans être totalement transformée, la JS Cherbourg annonce des objectifs précis pour la saison prochaine. "Nous viserons le top 6 en 2024", précise Justine Pinon, la directrice générale du club, avant d'ajouter, "la direction fait entièrement confiance à Edu et à l'ensemble du staff technique".