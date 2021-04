JSC Handball : le match contre Angers reporté

Une nouvelle fois, le Covid-19 s'invite dans le championnat de Proligue de handball. En raison de cas positifs, l'équipe d'Angers ne pourra recevoir la JS Cherbourg ce mardi 6 avril. L'issue même du championnat devient de plus en plus incertaine. Explications.

C'est dimanche soir que Frédéric Bougeant, l'entraîneur de la JS Cherbourg handball a reçu un coup de téléphone de son homologue du club d'Angers. "Il était très malade, positif au covid. Il y avait déjà eu un cas dans l'équipe quelques jours plus tôt. Jusqu'à ce lundi matin, on ne savait pas exactement ce qui allait se passer. Finalement le match a été annulé". Décidément cette saison, il était écrit que les rencontres entre la JSC et Angers seraient maudites : déjà lors de la phase aller du championnat, le match n'avait pu être joué.

Pour les joueurs, notamment les étrangers, c'est une saison psychologiquement difficile.

Le problème, c'est que les matchs en retard commencent à s'accumuler dans le championnat de Proligue. "Les dates pour reprogrammer des rencontres sont de moins en moins nombreuses", observe avec inquiétude le coach cherbourgeois fatigué aussi de devoir constamment changer le calendrier, et revoir le cadencement de la préparation de ses joueurs. "C'est une saison très compliquée de ce point de vue là", confie Frédéric Bougeant. _"_Pour les joueurs, notamment les étrangers, c'est psychologiquement difficile : loins de chez eux et de leurs proches, sans possibilité de vivre des moments amicaux avec le reste de l'équipe en dehors du handball. C'est dur!"

Incertitudes sur la possibilité de monter en starligue

Dans ces conditions garder une motivation intacte est illusoire, d'autant que désormais, l'issue même du championnat est incertaine. Malgré une saison qui pour l'heure, est la plus aboutie depuis les débuts en deuxième division de la JSC, les Mauves pourraient se retrouver avec une fin de championnat sans enjeu.

Il paraît illusoire de terminer le championnat de starligue.

"Il n'est pas exclu que l'on se dirige vers une saison blanche", prévient Frédéric Bougeant. "Car en Starligue, le nombre de matchs en retard est bien plus important et il paraît illusoire aujourd'hui de terminer le championnat". Le nombre de matchs minimum à jouer pour valider la saison pourrait ne pas être atteint, dès lors, il serait difficile de prononcer des relégations. Du coup, aucune place ne se libérerait pour des montées de Proligue. Bref, il n'y aurait plus d'enjeu jusqu'à la fin de la saison. On n'y est pas encore mais cette incertitude pèse forcément sur le moral des joueurs qui préféreraient se changer les idées en jouant... si seulement le covid n'en décidait pas autrement.