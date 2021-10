Jump and Dunk : Virgil sort un clip de soutien pour Basket Landes

Avec son nouveau clip, Denis Labarère alias Virgil, voulait "rendre hommage" aux joueuses de Basket Landes. "Je trouvais qu'il y avait pas eu assez de partage vu l'exploit qu'elles ont fait - et je voulais plus. Je voulais un morceau qui s'inscrit dans la durée", nous confie le musicien. Pour l'occasion, il s'est entouré de deux réalisateurs, Jo Dellas Production à Toulouse et PMR Records à Bordeaux, avant d'investir le parquet de l'Espace François Mitterrand à Mont de Marsan, terrain de jeu des tenantes du titre de Championnes de France de Basketball.

"C'est un morceau pour les gens."

En juin dernier, le rappeur de 39 ans nous disait vouloir que les joueuses participent au clip : et c'est chose faite ! "Elles se sont rendues disponibles", nous explique-t-il aujourd'hui. Toutefois, même s'il voulait leur rendre hommage, il souhaite faire passer un message universel. "Pour moi, faire apparaître les supporters, c'est la base. C'est un morceau pour les gens et j'aimerais qu'ils s'identifient dessus".

Pour Virgil et dans un monde idéal, les championnes garderont leur titre, et "ça ferait plaisir qu'elles puissent le fêter avec [Jump and Dunk]". En attendant et comme un hommage dans la durée, le clip sera très prochainement diffusé avant chaque séance, au cinéma 'Les Toiles du Moun'.