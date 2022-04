"Juste incroyable" : le Tango Bourges Basket en finale de l'Eurocoupe après une demi-finale irrespirable

Il ne reste que huit minutes de match et le Tango Bourges Basket a 13 points de retard sur son adversaire en demi-finale d'Eurocoupe de basket. Galatasaray a mené presque tout au long de la rencontre et semble serein. Devant un public du Prado debout et bruyant, les Berruyères enclenchent une remontée fantastique et renversent les Turques dans les ultimes secondes pour s'offrir leur ticket pour la finale face à Venise, ce jeudi 7 avril, à 20 heures.

Le plus beau finish qu'on puisse faire - Alix Duchet

Si dans le public, on a tremblé, à l'instar de Virginie, supporter de Bourges, qui confie avoir "eu peur jusqu'au bout", Bourges n'a jamais paniqué. "Est-ce qu'on s'attendait à cette victoire, je ne sais pas, admet la meneuse Alix Duchet. Surtout à quelques minutes de la fin. C'était juste incroyable, le plus beau finish qu'on puisse faire. C'est le cœur, et le mental, on a une équipe qui a un cœur énorme." Alix Duchet a été l'une des grandes artisanes de la révolte berruyère dans l'ultime période : c'est elle qui inscrit le superbe panier à trois points qui fait exploser le Prado et fait passer les Tangos devant Galatasaray (67-65).

"C'est magique" : Olivier Larfargue, coach de Bourges

Mais cette dernière minute de folie ne s'arrête pas là. Car les Turques égalisent (67-67) et ont même la balle de match au bout des mains dans les quinze dernières secondes. Mais c'est bien Bourges qui s'en sort grâce à une contre-attaque audacieuse de Sarah Michel, partie comme une flèche aux avant-postes sur la récupération de son équipe. Elle inscrit le panier à deux points synonyme de victoire à trois secondes de la fin du match. "Je ne sais même pas comment on récupère ce ballon" sourit-elle en zone mixte.

"Je me dis : merde, elle m'a pas vue !" : Sarah Michel, auteure du panier vainqueur

Les Tangos ont peu de temps pour récupérer. La finale c'est ce jeudi, à 20 heures face à Venise. Les Italiennes sont venues à bout de Mersin, autre équipe turque, sur quasiment le même scénario que Bourges : longtemps menées au score avant de retourner la situation dans les deux dernières minutes. Emotions garanties pour la finale !