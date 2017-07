Justin Cobbs est le nouveau meneur du MSB

Arrivée en pro A l'an dernier au BCM Gravelines, le meneur américain de 26 ans a été sacré huitième meilleur joueur de pro A. Il a signé en Sarthe pour une saison.

Après avoir un temps espéré la venue de Michael Thompson, finalement parti vers la Turquie, le MSB s'offre pour une saison les services de Justin Cobbs (26 ans, 1,90 m), qui évoluait l'an dernier au BCM Gravelines.

Arrivé en pro A l'an dernier, le meneur californien de 26 ans formé à l'université du Minesotta a fini la saison au huitième rang des MVP (4e chez les meneurs) avec des statistiques éloquentes : 16,9 points (3e) à 45.1% aux tirs, dont 24/79 à 3pts (30.4%), et 87.9% aux lancers-francs (2e), 5,5 passes décisives (6e), 3,6 rebonds et 17,6 d’évaluation en 33 min/m (34 matches). Passé par le VEF Riga (Lettonie), les Francfort Skyliners (Allemagne), l'Istanbul BB (Turquie) et le Bayern Munich (Allemagne), Justin Cobbs est aussi le cousin d’une grande star de la NBA, Russell Westbrook.

Recrutement terminé

Avec cette dernière signature, le recrutement du MSB est dorénavant terminé. Le club sarthois attaquera la saison 2017 - 2018 avec 12 joueurs sous contrat : Pape-Philippe Amagou, Justin Cobbs, Brahim Dohou (aspirant), Antoine Eïto, Youssoupha Fall, Jonathan Jeanne, Mykal Riley, D.J. Stephens, Terry Tarpey, Romeo Travis, Wilfried Yeguete et Petr Cornelie (prêté à Paris-Levallois)