Kevin Mesnard, le capitaine du Frontignan Thau HB va-t-il devoir arrêter sa carrière en fin de la saison ?

Le capitaine et gardien de but du Frontignan Thau Handball, Kevin Mesnard mène de front et avec brio une carrière de handballeur et des études de médecine mais il va peut être devoir choisir entre passion et raison à la fin de la saison.

Kevin Mesnard, capitaine du FTHB et étudiant en médecine - Marie Laurent (FTHB) Kevin Mesnard n'imaginait pas devoir une nouvelle fois s'interroger sur la suite de sa carrière sportive. Kevin Mesnard débute le handball à 8 ans au Montpellier Handball , il trouve ses marques et sa place dans les buts, il intègre le centre de formation, puis la MHB Academy, à ce moment là , il veut faire une carrière de handballeur et espère que ce sera dans son club formateur. ⓘ Publicité Le MHB fait un autre choix, celui du jeune gardien suisse Portner, Kevin Mesnard part à Istres, qui joue en Pro ligue mais au bout de deux ans, en 2017, il prend une décision d'arrêter le hand pro et d'entamer des études de médecine. " J'avais besoin d'un autre defi." Kevin Mesnard revient à Montpellier, réussit sa première année de médecine. Il a des amis, des anciens de Montpellier qui jouent à Frontignan, le club évolue en Nationale 1, le plus haut niveau amateur. "J'y allais pour le plaisir, j'avais prévenu le président que si c'était trop compliqué avec mes études, j'arrêterais." Pour ça, Kevin Mesnard s'astreint à une discipline de fer : lever 6 heures, étude toute la matinée, sieste en début d'après midi, direction le gymnase Ferrari où il rattrape la séance de musculation que ses coéquipiers ont suivie le matin et enchaine avec l'entrainement, et retour chez lui. Et ça paye. En 2022, Kevin Mesnard le gardien et le Frontignan Thau Handball accèdent à la Proligue et Kevin Mesnard le carabin à la 6eme année de médecine. loading De nouveau, l'heure du choix A la trêve, le Frontignan Thau Handball déjoue tous les pronostics, 5eme, le maintien est quasiment assuré, Kevin Mesnard à 30 ans est 3eme meilleur gardien de Pro ligue : " Quand je joue avec cette équipe là, je voudrais que ça ne s'arrête jamais." Sauf que Kevin va cette année passer le concours de l'internat, et que la compatibilité des deux parait difficile, sans aménagement. "Pour l'heure, je n'ai pas la réponse, j'ai contacté le syndicat des internes, j'attends, je me dis qu'il y a une solution." Des sportifs de haut niveau bénéficient d'aménagements de leur cursus d'études, mais le cas de Kevin Mesnard est une première. L'internat implique des gardes, le lieu et la spécialité sont déterminées par la place au concours. A la différence de 2017, si Kevin Mesnard arrête le hand professionnel à la fin de la saison, ce ne sera pas par choix, ou plutôt ce sera le choix de la raison sur celui de la passion. Kevin Mesnard affronte ce mardi soir avec le Frontignan Thau handball le MHB ( sans les internationaux) en match amical à 20H à la salle Henri Ferrari.