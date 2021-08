Krumbholtz/Mayonnade : un duel de messins pour les quarts de finale de handball féminin aux JO de Tokyo

L'équipe de France de handball féminin dispute les quarts de finale face aux Pays-Bas ce mercredi aux JO de Tokyo. Un match qui réunit deux éminences grises de la discipline, le mosellan Olivier Krumbolhz, coach des Bleues, et l'entraineur du Metz Handball Emmanuel Mayonnade.

Légende : Le mosellan Olivier Krumbholtz, sélectionneur de l'équipe de France et Emmanuel Mayonnade, coach des Pays Bas et entraineur du Metz Handball

La France affronte les Pays-Bas ce mercredi à 13h45 heure française (20h45 au Japon) pour les quarts de finale de handball féminin aux JO de Tokyo. Une rencontre par équipes interposées entre les deux plus grands entraineurs du handball féminin , le mosellan Olivier Krumbholtz et l'entraineur du Metz Handball Emmanuel Mayonnade.

Les Bleues, vice-championnes olympiques à Rio en 2016, disputeront leur place pour les 8e de finale aux championnes du monde en titre de 2019. Cette année-là, le tout nouveau sélectionneur des hollandaises Emmanuel Mayonnade, entraineur du Metz Handball, est sacré meilleur entraineur mondial par la Fédération. Un seul autre français a décroché cette distinction pour l'équipe féminine : le mosellan Olivier Krumbholtz, l'année précédente. L'or est le dernier titre qui manque à son palmarès à la tête de l'équipe de France, après deux consécrations au niveau mondial et un titre de championne d'Europe.

Ce sont les deux éminences grises du handball féminin qui s'affrontent - Thierry Weizman

Pour Thierry Weizman, président du Metz Handball, « ce sont les deux éminences grises du handball féminin qui s'affrontent au travers de deux équipes dont l'une, la France, a une très bonne défense et l'autre, les Pays-Bas, une très bonne attaque. Cela va être un très très beau match, très particulier pour eux. »

Ils sont amis, ils habitent à Metz tous les deux

Ce match aura donc une résonance toute particulière pour les deux sélectionneurs, « les deux plus grands entraineurs de handball féminin actuellement, non seulement en France mais au monde , complète Thierry Weizman. C'est particulier car ce sont deux entraineurs champions du monde, ils sont amis, ils habitent à Metz tous les deux . »

Différence de style

Pour Nodjialem Myaro, présidente de la ligue de handball féminin et ancienne joueuse de l'ASPTT Metz, « c'est presque un choc de générations , avec un Manu Mayonnade qui est un peu la relève du handball. Ça va être un macth très tactique, car Emmanuel connait très bien les joueuses françaises , pour les avoir vues évoluer et en avoir entrainées certaines. »

Olivier laisse peut-être un peu plus de liberté aux joueuses

Quelle style fera la différence pour décrocher sa place pour les huitièmes ? « Ce qui les rassemble, c'est qu'ils sont perfectionnistes et travailleurs tous les deux, en ayant le sens du détail. Olivier a pris un peu de recul dans sa façon de coacher, il est un peu moins dirigiste et laisse plus de liberté aux joueuses. Avec Manu tout est planifié, prévu » explique Thierry Weizman, le président de Metz Handball.

Un seul regret selon lui, que cet affrontement entre les deux équipes ait lieu si tôt dans la compétition : « j'aurais aimé que ce soit au tour prochain, en demi-finale, et que l'équipe éliminée puisse au moins prétendre à une médaille de bronze. »

Deux dragonnes du Metz Handball s'affrontent dans les effectifs des deux sélections : Debbie Bont pour les Pays Bas, et Méline Nocandy en Equipe de France.

Si les Bleues passent cet obstacle, elles sont assurées de ne pas croiser les norvégiennes, grandes favorites de la compétition, avant une éventuelle finale.