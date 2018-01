Orléans, France

Alors que l'OLB se déplace ce soir à Poitiers pour la 13ème journée de Pro B, Kyle McAlarney a annoncé au début du mois qu'il quitterait le club à la fin de la saison. A contrecœur, mais l'opportunité est trop belle. A 30 ans, l'arrière américain va désormais devenir entraîneur. Et pas n'importe où : dans son ancien lycée de Staten Island, à New York.

Entre l'arrière et capitaine américain et Orléans, l'histoire d'amour aura duré 5 saisons. Particulièrement adroit à 3 points, le New-yorkais est resté à l'OLB, malgré la relégation en Pro B. Le chouchou du Palais des Sports devrait beaucoup manquer aux supporters, qui l'aimaient beaucoup. "Je les aime aussi !", confie Kyle McAlarney. "Si je devais continuer à jouer au basket, le seul endroit, ce serait Orléans ! Et là, c'était vraiment la seule chose qui m'aurait fait partir... N'importe quel autre job, j'aurais dit non. Mais pour moi, c'est LE job de ma vie." L'arrière américain s'excuserait presque de nous quitter après toutes ces années de bons et loyaux services : "Si vous avez cette chance, vous devez la saisir. Je ne peux pas dire non..."

Un exemple de professionnalisme

La saison dernière, McAlarney n'hésitait pas à aller affronter la colère du public, en allant discuter avec les supporters, en français, à la fin des matchs. Difficile de trouver à Orléans quelqu'un qui dira du mal de l'Américain. Dans la spirale de défaites, l'année dernière, il assumait ses responsabilités et venait spontanément se présenter en conférence de presse. Au delà de ses qualités sportives, Thomas Drouot, l’entraîneur-adjoint de l'OLB, retiendra aussi l'humain : "Qu'il reste autant de temps en France, surtout dans le même club, qu'il parle français... C'est rare, très rare, pour un Américain." McAlarney est avant tout un exemple de professionnalisme, poursuit Thomas Drouot : "C'est un des joueurs américains les plus vieux et il arrive le premier à l'entrainement, fait le plus d'extra-shoot... Dans les très mauvais moments, l'année dernière, il continuait à se battre, et je pense que les gens le sentaient."

En 2008, l'OLB avait décidé de retirer le maillot floqué du numéro 12 de Ben Dewar. Reste à savoir si le club en fera de même pour Kyle McAlarney et son numéro 6.

Un mois de janvier compliqué pour l'OLB

C'est donc dans ce contexte particulier que l'OLB reprend le championnat ce soir, pour la 13ème journée de Pro B. Les Orléanais se déplacent à Poitiers (13ème de Pro B) pour leur premier match de l'année 2018. Ils n'ont pas joué depuis le 27 décembre et un large succès à domicile contre Evreux.

C'est un mois de janvier compliqué qui s'annonce, avec 4 rencontres de championnats dont 3 déplacements (Poitiers, Nantes, puis réception de Roanne et match à Fos-sur-Mer). A cela s'ajoute la réception de Dijon lors des 16èmes de finale de la Coupe de France. Il va donc falloir bien lancer cette série, explique l'arrière américain Kyle McAlarney.

"C'est un mois difficile pour nous, il va falloir survivre" - Kyle McAlarney Copier

Poitiers-OLB, coup d'envoi à 20h.