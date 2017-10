Limoges CSP : Kyle Milling : "J'espère que les joueurs ont rechargé les batteries"

Le Limoges CSP continue son marathon. Retour à Beaublanc pour le compte de la 3e journée d'Eurocup ce mardi face à l'Alba Berlin. Une rencontre au sommet en plein coeur d'une semaine marathon pour le CSP.

Après leur défaite face à Châlons-Reims ce weekend, les Limougeauds devront montrer un tout autre visage. Car cette semaine s'annonce très chargée : l'Alba Berlin ce mardi, l'Élan Béarnais dimanche et la réception du Partizan Belgrade en début de semaine prochaine. Bref, pour les Limougeauds, il faudra prendre les choses dans l'ordre. Premier round face à Berlin.

Pour l'ailier du CSP, William Howard, il faudra être combatif, tout particulièrement en défense : "on sait que c'est une équipe qui est beaucoup sur le shoot, sur le shoot à trois points et la contre-attaque, donc on va essayer de les contenir là-dessus. Il va falloir se battre, comme dans tous les matches depuis le début de saison. Il n'y a pas de matches faciles, que ce soit en Eurocup ou en championnat", explique l'ailier du CSP Limoges.

Un CSP qui a semblé être quelque peu émoussé par sa semaine marathon selon Kyle Millling, l'entraineur de l'équipe : "je pense qu'on était vraiment cramé, mentalement et physiquement. et voilà j'espère que les joueurs ont rechargé les batteries", ajoute-t-il.

Berlin a pris ses marques sur le parquet ce lundi soir. Aíto García Reneses connait bien l'ambiance de Beaublanc. Il a déjà joué face au CSP, à l'époque de Richard Dacoury et e Stéphane 'Ostrowski. Le tacticien espagnol s'attend à un match difficile. "Les équipes à commencer par Limoges jouent très physique. Ce que l'on veut faire c'est dominer les débats. Il ne faut pas laisser l'adversaire jouer à son rythme", conclut-il.

Coup d'envoi de la rencontre à 20 heures 30.