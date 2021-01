L 'ailier gauche du MHB, Hugo Descat heureux avec les Bleus

Il suffit de le voir sur le terrain, pour comprendre qu'il est heureux : point rageur,Hugo Descat, l'ailier gauche du Montpellier Handball a trouvé sa place au sein de l' Equipe de France , 8 ans après sa dernière sélection.

Hugo Descat s'est particulièrement fait remarquer lors du dernier match de poules du tour principal, et la large victoire de l'Equipe de France face à celle du Portugal ( 32-23) en inscrivant 8 buts.

Décidément les destins de ces deux joueurs sont liés. C'est Patrice Canayer qui est allé chercher Hugo Descat en Roumanie , à Bucarest, où il était exilé depuis deux ans , pour remplacer l'emblématique ailier gauche du MHB depuis 15ans Michael Guigou. Un pari osé, un challenge relevé puisque malgré une saison raccourcie à cause de la crise du coronavirus, Hugo Descat est sacré meilleur ailier gauche du championnat de Lidl Starligue 2019-2020. Aujourd'hui, il partage le poste d'ailier gauche en Equipe de France avec le capitaine des Bleus, Michaël Guigou.

"Guillaume Gille me fait confiance et me donne du temps de jeu, je joue la deuxième mi temps, à moi de lui montrer qu'il a raison de me faire confiance" Hugo Descat