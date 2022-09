L'ambition européenne de la JDA pleinement assumée avant la reprise de la saison

C'est la reprise du championnat pour les basketteurs dijonnais ce vendredi. La JDA est opposé au Portel au Palais des sports de Dijon. Pour cette nouvelle saison, le club mise sur la continuité avec quand même quelques nouveautés. On en parle avec son président.

Thierry Degorce, le premier changement pour cette rentrée, c'est le logo du club La JDA Bourgogne Dijon. Pourquoi vous avez décidé de ce changement visuel ?

Effectivement, ça faisait une quinzaine d'années qu'il n'avait pas été modifié et adapté. Et dans le cadre du développement des différentes activités qui se fait autour de JDA, on a trouvé opportun de modifier ce logo. C'est vrai que ça fait un peu des vagues parce qu'au début, sur les réseaux sociaux, ça ne plaisait pas beaucoup. Tout le monde s'attendait à avoir un logo qu'on retrouve un peu dans le milieu du sport. Et puis nous, on a réfléchi avec notre équipe. Plutôt à un logo monde de l'entreprise. Donc ça a été effectivement, ça a été. Il faut qu'on communique un peu mieux certainement. Mais voilà, donc on a changé le logo, le texte aussi. Parce que vous avez vu que maintenant c'est la JDA Bourgogne Dijon.

Sur le plan sportif, on note une stabilité des effectifs. Il y a quelques recrues dans les deux équipes, mais la JDA n'a pas fait de folies cette saison.

On a une stratégie depuis longtemps, c'est effectivement de conserver un effectif à peu près de 60%. Chaque fois, c'est l'ossature. Que ce soit pour le basket, mais pour le hand aussi. Cette année, on a voulu maintenir l'effectif et on l'a renforcé avec des compétences pour que les équipes soient plus fortes puisque notre ambition, elle, n'a pas changé. Elle a été présentée lundi soir (19 septembre) au Palais des sports. Une ambition européenne donc. Les moyens financiers, certes, on n'en a pas beaucoup, mais ce n'est pas que ça qui fait les résultats sportifs. C'est aussi un beau coaching et ça, c'est important.

Donc vous cherchez à développer l'activité ? Vous parliez d'objectifs, donc la Coupe d'Europe pour les handballeuses ?

Pour la basketteurs, il faut savoir que depuis cinq ans, nous avons fini donc premiers, troisièmes ou cinquièmes. Donc le but, c'est effectivement de rester entre le premier et le cinquième, ce qui nous donne le droit de pouvoir participer à la Champion's League, à la BCL. Donc pour nous, c'est vraiment un objectif sportif important. Après, on a un événement important qui aura lieu aussi dans le championnat. C'est la Leaders' Cup. Depuis, il faut savoir si vous vous rappelez. Mais en 2020, on a eu la chance de revenir avec le trophée. Donc c'est toujours la JDA qui détient ce trophée, on aimerait bien le garder (les éditions 2021 et 2022 ont été annulées, ndlr). Et puis on a un ADN fort dans le club mais qui est historique, qui est aussi la défense. C'est le message que j'ai fait passer lundi à toutes les équipes, que ce soit pour le basket d'ailleurs, que pour le hand. On est sur le même même registre et le même ADN.

Et en termes de sobriété énergétique, on a entendu les polémiques sur les joueurs de foot qui se déplacent beaucoup en avion. C'est des choses auxquelles on réfléchit au sein de la JDA ?

Le problème, il est très simple, c'est que comme on n'a pas beaucoup de sous, on utilise le train. Donc on n'a pas d'avion privé. On connaît pas, et je ne pense pas qu'on aura un jour.

