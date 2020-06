L'Américain Akeem Williams arrive comme meneur titulaire au PB 86

C'était l'une des priorités du staff poitevin : boucler rapidement le recrutement du meneur de jeu titulaire pour la prochaine saison de ProB. C'est chose faite. Le nom de celui qui sera en charge de l'organisation du jeu du PB 86 est connu. Il s'agit de l'Américain Akeem Williams.

Agé de 29 ans, il possède un passeport britannique, qui permettra au PB d'enrôler un autre Américain. Il jouait l'an passé en Nationale 1 avec le club de la Charité-sur-Loire (Nièvre) avec des statistiques intéressantes (16,3 points, 4,4 rebonds, 6,3 passes décisives en moyenne par match).

Akeem Williams a joué en Jeep Elite en 2016/2017 avec Hyères-Toulon et a aussi bourlingué pendant quatre saisons en ProB (Denain, Aix-Maurienne, Charleville). Meneur de jeu explosif et physique, il tentera d'apporter son agressivité et sa gestion du jeu, deux critères importants aux yeux de l'entraîneur poitevin.