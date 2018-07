Le staff du PB86 savait qu'il serait difficile de le conserver. Anthony Goods ne sera plus dans la Vienne la saison prochaine. Arrivé l'été dernier à Poitiers, le poste 2 a décidé de s'engager avec Nancy. Sur l'exercice sortant, il aura été l'un des rares poitevins à la hauteur, alignant une solide moyenne de 17,2 points, 3,1 rebonds et 2,3 passes décisives par match. Précieux atout dans l'obtention du maintien, le joueur a dépassé à quatre reprises la barre des 25 points. Il va découvrir un quatrième club français (après Pau, Cholet et Poitiers).

Anthony Goods en profite au passage pour parfaire un CV qui donne le tournis. L'Américain va connaître son seizième club en... 9 saisons pros !

Sa carrière :

2005-2009 : Stanford Univ. 2013-2014 : Ironi Ziona (Israel)

2009-2010 : Bakersfield (D-League) 2013-2014 : Cholet (Pro A)

2010-2011 : Fort Wayne (D-League) 2014-2015 : Gilboa (Israel)

2010-2011 : Dakota Wizard (D-League) 2014-2015 : Ironi Ziona (Israel)

2010-2011 : Carabobo (Venezuela) 2015-2016 : Cholet (Pro A)

2011-2012 : Dakota Wizard (D-League) 2015-2016 : Guaros (Venezuela)

2011-2012 : Teramo (Italie) 2015-2016 : Santo Domingo

2011-2012 : Fort Wayne (D-League) 2016-2017 : Pau – Orthez (Pro A)

2012-2013 : Kiev (Ukraine) 2016-2017 : Energa (Pologne)

2012-2013 : Hapeol Tel Aviv (Israel) 2016-2017 : Santo Domingo

2013-2014 : Hapoel Holon (Israel) 2017-2018 : Poitiers (Pro B)