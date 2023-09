L'ancien joueur de l'Orléans Loiret Basket Ludovic Vaty est décédé

C'est une nouvelle que les fans de l'Orléans Loiret Basket redoutaient depuis plusieurs jours. L'ancien pivot du club Ludovic Vaty est mort à l'âge de 34 ans, des suites d'une crise cardiaque. Il était plongé dans le coma depuis le mardi 29 août. Ces problèmes de cœur l'avaient contraint une première fois à stopper sa carrière en 2013. L'ex-international français avait toutefois repris la compétition dans des divisions inférieures quelques années plus tard. Il portait dernièrement les couleurs du Toulouse olympique aérospatiale club, pensionnaire de Nationale 2.

Formé à Pau, Ludovic Vaty rejoint l'OLB en 2009. Il restera deux saisons dans le Loiret et disputera plus de 80 matches. L'intérieur était l'un des visages de cette période emblématique pour le club : la participation en EuroLeague, la victoire en Coupe de France, la finale de Pro A. Son ancien coach Philippe Hervé lui rend hommage : "C'est une terrible nouvelle, d'une tristesse immense. C'était un garçon attachant et travailleur. Il correspond aux plus belles années de l'OLB."