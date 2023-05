L'ancienne Tango Céline Dumerc prendra sa retraite à la fin de la saison

Son nom restera associé à jamais aux grandes heures du Tango Bourges Basket. La basketteuse Céline Dumerc annonce ce mardi 2 mai prendre sa retraite de joueuse, à 40 ans. "Fin du suspense, cette fois-ci j'arrête !" écrit la meneuse sur les réseaux sociaux.

"Si je ne parlais qu'en écoutant mon cœur, l'amour de ce jeu me ferait continuer jusqu'à l'éternité. Mais si je veux être honnête avec vous, avec moi, je sens que je dois m'arrêter là", explique la Tarbaise, qui vient de décrocher une deuxième Coupe de France avec Basket Landes.

Un palmarès XXL avec Bourges

Céline Dumerc aura marqué l'histoire du Tango Bourges Basket, de 2003 à 2009 puis de 2011 à 2016. Avec les Tango, la joueuse a remporté six titres de championnes de France (2006, 2008, 2009, 2012, 2013, 2015), cinq coupes de France (2005, 2006, 2008, 2009, 2014) et l'Euroligue en 2016.

Céline Dumerc, c'est aussi la joueuse la plus capée de l'Equipe de France, avec 262 sélections. L'ex-capitaine des Bleues aura aussi écrit l'une des plus belles pages de l'histoire de la sélection, en terminant vice-championne olympique en 2012 à Londres et championne d'Europe en 2009 à Riga.

"Cap's" retrouvera Bourges ce mardi soir à Mont-de-Marsan pour le quart de finale aller des play-offs. Elle reviendra une dernière fois à Bourges au palais des sports du Prado samedi 6 mai pour le second quart-de-finale.