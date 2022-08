L'Arena, les objectifs : Alain Thinet, l'entraineur du Saint-Chamond Basket, se confie à l'heure de la reprise

Plus de deux mois après l'élimination en quart de finale des play-offs, les basketteurs du SCBVG ont repris ce mercredi 10 août le chemin de l'entrainement. Dans leur toute nouvelle Arena, avec trois nouveaux joueurs et toujours avec leur entraineur Alain Thinet. Entretien.

France Bleu Saint-Étienne Loire : L'heure de la reprise a sonné pour le SCBVG dans votre toute nouvelle Arena et ses 4.200 places. Un premier entrainement dans une ambiance tout de même un peu particulière !

Alain Thinet : C'est vrai, il y a autour de nous quelques bruits de perceuse, mais nous avons un outil qui est pratiquement fini, à part quelques ajustements à réaliser par certaines entreprises. Les deux salles de basket sont prêtes, pareil pour les salles de musculation, quelques détails restent encore à régler dans les vestiaires mais, en tout cas, nous sommes déjà bien dans nos murs, l'Arena est un bel outil. Nous avons tout pour bien travailler. Quand on est résident dans un outil pareil, on a pas le droit à l'erreur. On a envie d'y travailler et même d'y passer notre journée.

Les deux mois de préparation qui démarrent avant la reprise de la Pro B, le 14 octobre, doivent vous permettre de l'apprivoiser?

Apprivoiser les lumières, les tribunes et leur nivellement, des cercles un peu plus durs, tout un tas d'éléments très importants pour un basketteur. Cette salle, nous la découvrons comme la découvriront nos adversaires. Certes, nous perdons un peu le côté très chaud de la Halle Boulloche, avec un public très proche, mais c'est à nous désormais de faire de cette Arena un chaudron.

Après cette saison où la montée n'était pas loin, cette élimination rapide en quart de finale des play-offs, l'envie de démarrer une nouvelle histoire est bien présente ?

Les joueurs sont excités à l'idée de découvrir notre nouvelle salle, de découvrir la nouvelle équipe. L'envie de se remettre dans le coup est vraiment là. Nous devons même les freiner un peu pour ne pas qu'ils n'en fassent trop lors des premiers entrainements. Vu le temps qui nous sépare du premier match de championnat, nous allons y aller progressivement.

Nous ne sommes plus un petit et j'espère que nous ne serons pas un petit de ce championnat. Alain Thinet

Lors de cette intersaison, comment avez-vous travaillé pour tenter de perfectionner votre effectif ?

En tentant d'améliorer ce qui est encore améliorable. Des joueurs que nous voulions garder sont partis, notamment Akwasi Yeboah (Turquie) et Michael Oguine (Denain), mais nous avons gardé tout de même une grosse ossature. Nous avons tenté de remplacer les partants par des joueurs non pas avec un profil similaire mais pouvant s'inscrire dans la complémentarité de l'équipe que nous avions la saison dernière. Nos recrues amèneront quelque chose de différent par rapport aux joueurs nous ayant quitté, en espérant que la mayonnaise prendra. Les nouveaux semblent être des garçons avec un QI basket intéressant, donc cela devrait aller assez vite.

Vous sortez d'une saison exceptionnelle, mais dans une Pro B plus relevée que jamais (Orléans, Champagne Basket, Chalon, Antibes), quels objectifs vous fixez-vous ?

Nous n'avons pas le droit aujourd'hui d'être trop modestes. Saint-Chamond commence à être connu et reconnu. Nous ne pouvons pas avancer masqués comme la saison dernière. Nous ne sommes plus un petit et j'espère que nous ne serons pas un petit de ce championnat, mais les équipes sont toutes très proches les unes des autres. Il faudra être à la fois ambitieux et modeste, humble. Malgré tout, j'ai confiance dans mon équipe qui me semble assez équilibrée et assez sympathique. On va essayer de faire le maximum avec.