L'arrière Ike Nwamu prolonge d'une saison au SLUC Nancy Basket

Ses longs bras et sa dureté défensive ont particulièrement été utiles dans la rotation du SLUC Nancy Basket cette saison. Arrivé en janvier en remplacement de Roberto Gallinat, l'arrière nigérian Ike Nwamu rempile pour une saison supplémentaire. Son apport en sortie de banc aura été décisif selon le staff, qui avait besoin de stabilité sur ce poste pour la saison prochaine en Betclic Elite.

"Je suis très heureux de pouvoir compter sur Ike l’an prochain. Il avait besoin d’un peu de temps pour retrouver du rythme et de s’adapter au championnat français, qui est très particulier. Son agressivité défensive et son talent offensif va beaucoup nous aider l’an prochain", se réjouit le coach Sylvain Lautié. "Je suis très enthousiaste et impatient de revenir à Nancy la saison prochaine. Je suis prêt à me mettre au travail et à poursuivre sur la lancée de la saison qui vient de s’achever", ajoute Ike Nwamu. L'intersaison est donc lancée au SLUC Nancy Basket avec cette première prolongation, qui en appellera certainement d'autres.