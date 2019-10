l'ASPTT Laval débute la saison par un succès trois sets à deux devant Pipriac.

Laval, France

Volley : L'ASPTT Laval débute la saison de National 3 par un succès 3-2 au Tie-Break devant Pipriac.

Basket : Match à suspense entre les filles de St Berthevin et les sarthoises de Ruaudin pour la troisième journée de National 3. Ruaudin s'impose 93-91 après deux prolongations.

Hockey : Première défaite de la saison pour les Hockeyeurs du stade Lavallois qui s'inclinent à domicile face au HC Nantes 3-1, mais reste leader du groupe de N2.

Football : Deux matchs nuls pour les mayennais en Régional 1, un partout entre Angers NDC et Laval Bourny, et deux partout entre La Ferté et Bonchamp. Deux défaites par contre pour les U19 du stade qui s'inclinent 4-0 à Angers, et les U 17 battus 3-0 face à Boulogne Billancourt.