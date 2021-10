Le Saran Loiret Handball reçoit Istres jeudi : "on a bien conscience que ce match est important"

France Bleu : Revenons sur la belle victoire (28-25) de la semaine dernière à Saint-Raphaël. Est-ce que c'était une victoire attendue finalement pour vous lorsque l'on se déplace chez un gros du championnat ?

Fabien Courtial : "Oui, quand c'est le cinquième match de championnat et qu'on n'a pas gagné (avec aussi une défaite en Coupe de la Ligue), il y a une victoire qui est attendue forcément. On a pris ce match comme il le fallait. Il y avait une opportunité ce soir là. Saint-Raphaël n'était peut-être pas dans leur meilleur soir. On les a mis en difficulté sur des choses qu'on avait un peu anticipé. Ça a marché, donc c'est en tout cas un soulagement."

Fabien Courtial, entraîneur du Saran Loiret Handball, 6 août 2019. © Radio France - Antoine Denéchère

France Bleu : Qu'apporte cette victoire au groupe ?

Fabien Courtial : "Ça redonne de la motivation pour continuer à travailler. Une bonne dynamique aussi. On a effectué un travail ensemble qui a fonctionné donc ça motive aussi pour préparer le match suivant parce qu'on reprend confiance en nous. J'avais parlé de légitimité par rapport au niveau. On a l'impression que l'on mérite notre place dans ce championnat."

France Bleu : Pour le match face à Istres, sur quoi allez-vous vous appuyer pour essayer de valider le résultat positif de la semaine dernière ?

Fabien Courtial : "Je pense qu'on a on a mieux joué. On a des joueurs individuellement qui eux aussi se sont fait remarquer, qui ont été très performants. Je pense à Vasko Ševaljević qui a sorti un grand match. On en avait besoin. Il sait qu'on a besoin de lui de toute façon. Il faudra donc continuer sur cette dynamique plutôt positive en essayant encore de bonifier les bonnes phases de défense par plus de projections rapides vers l'avant qui nous manquent encore un peu."

France Bleu : Que pensez-vous de l'adversaire (Istres, actuellement 12ème) ?

Fabien Courtial : "C'est une équipe qui dégage un très fort état d'esprit. Istres est une équipe qui joue bien avec ses moyens, ce n'est pas l'équipe la mieux dotée du championnat en termes de moyens et je trouve qu'ils les exploitent très bien avec une belle agressivité, un bel état d'esprit. C'est une équipe qui pourrait être un modèle ou du moins un concurrent dans ce qu'on veut renvoyer, dans l'engagement qu'on essaye de mettre dans le jeu qu'on veut proposer."

France Bleu : Istres est un adversaire direct pour le maintien, ça change quelque chose dans la préparation ?

"Effectivement, recevoir Istres, c'est un match qui paraît très important. Mais on ne va pas en faire plus qu'il n'en faut. On va essayer de surfer sur le fait qu'on vient de gagner un match et qu'on est en confiance. Mais celui là, oui, on a bien conscience qu'il est important. Les joueurs sont concernés et le fait d'avoir pris des points à la dernière journée nous a remis un peu de boost. Quand on vient de gagner un match, on a un peu plus de confiance et on peut un peu se relâcher des fois à l'entraînement. C'est là où il faut être très vigilant."