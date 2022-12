L'avenir européen de l'ESBF se joue ce dimanche en Espagne et en direct sur France Bleu

Les 10 dernières minutes du match Aller, le week end passé à Besançon, ont-elles été plus réussies par Bera Bera que ratées par l' ESBF ? Chacun a son interprétation, mais une chose est sûre : les triples championnes d'Espagne en titre de handball - et actuelles co-leaders de leur championnat cette saison - sont passées d'un quasi rédhibitoire -9 au tableau d'affichage du Palais Sports bisontin, à un reboostant -3 seulement au final ( 32-29 )...

Bref, enjeu et suspense toujours d'actualité ce dimanche 11 décembre (12h10, coup d'envoi) à San Sebastian au Pays Basque, pour le 3e tour Retour de l'European League , à vivre en direct sur France Bleu Besançon et francebleu.fr !

Ce billet qualificatif pour la Phase de Groupes (Top 16) se jouera à guichets fermés au Polideportivo Gasca (2.448 places, officiellement), où les Bisontines ont pu prendre leurs repères dès ce samedi de veille de match. Et de midi à 14h : c'est-à-dire au même horaire - inhabituel en France - que celui fixé pour ce décisif match retour dominical...

Finir l'année 2022 sur une meilleure note à l'ESBF, pour son 130e match européen

La troupe de l'ESBF est arrivée sur la côte basque espagnole en fin de soirée ce vendredi (avion et bus), soit plus de 36h avant ce 130e match de Coupe d'Europe dans l'histoire du club. C'était programmé, avant même sa "petite" et frustrante victoire du 3e tour Aller. Mais ça permettra, peut-être, aussi d'encore un peu plus resserrer les liens et les rangs - sur et en dehors du terrain - pour Sébastien Mizoule et ses joueuses...

Des Bisontines, en tout cas, bien décidées - avant de partir en vacances de Noël - à montrer à tout le monde qu'elles valent mieux que leurs dernières prestations : ces 10 dernières mauvaises minutes contre Bera Bera, lors de leur première joute continentale en Franche-Comté... Ou encore cette courte, mais logique défaite contre Nice (27-28) à domicile, ce mercredi : en championnat de France, où l'ESBF pointera à une décevante et anonyme 10e place lors de la reprise (4 janvier 2023) de la D1/LBE ...

La même équipe ou presque que celle de la saison dernière - quart-de-finaliste de l'European League , finaliste de la Coupe de France et 4e du championnat - ne peut quand même avoir perdu toutes ses qualités le temps des vacances d'été 2022...