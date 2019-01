L'aventure européenne de Basket Landes s'arrête en Italie

Mont-de-Marsan, France

Il fallait gagner de 10 points minimum pour continuer en Eurocup. Il n'y aura pas eu de miracle ce mercredi soir pour Basket Landes qui s'incline de 20 points : 78-58. Les filles de Cathy Melain se déplaçaient à Venise ce mercredi pour le match retour de play-off d'Eurocup. Au match aller, les Landaises avaient perdu de 9 points, 68-77 contre les italiennes, qui ont perdu leur premier match de championnat le week-end dernier, mais restent invaincues sur leur parquet cette saison en championnat ou en Eurocup.

Les Italiennes ont mené toute la rencontre et il y a eu jusqu'à 22 points d'écart à la fin du 3e quart temps, même si les Landaises ont un peu recollé au score en deuxième mit temps.

1er quart temps : 20 à 13

2e quart temps (21-11) : 41-24

3e quart temps (17-12) : 58-36

4e quart temps (20-22) : 78-58

Céline Dumerc a marqué 16 points, Mamignan Touré : 14 points, Miranda Ayim : 8 points.

A l'issue de la rencontre, la présidente de BL, Marie-Laure Lafargue, sur France Bleu Gascogne, n'a pas mâché ses mots : "On a joué une grosse équipe... On a surtout, je crois, assez vite baisser les bras dans cette rencontre. C'est quand même, au delà du résultat, le point, je pense, sur lequel Cathy et Julie vont devoir vite resserrer les rangs, parce que _la résignation ne fait pas tout à fait partie du patrimoine de la maison_. Et surtout, je pense qu'on avait meilleure façon de préparer la rencontre de samedi, qui est, au delà du résultat de ce soir, sûrement le point le plus important de la semaine."

Le championnat et la coupe de France

Effectivement, si l'aventure européenne s'arrête ici pour Basket Landes, il y a toujours le championnat. L'équipe ne repassera pas par les Landes en cette fin de semaine. Elle rejoint directement la Bretagne, Nantes puis Landerneau pour la 12e journée de championnat, ce samedi. Un seul point sépare les deux équipes, Landerneau, promu, sixième, et BL, quatrième. La rencontre est importante pour rester dans le Top 4.

Basket Landes qui compte bien aussi aller le plus loin possible en coupe de France. Qualifié pour les quarts de finale, le match c'est le 2 février à l'Espace Mitterrand avec la réception de Tarbes pour la quatrième fois depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues.

A noter un résultat d'Euroleague. Les Tango de Bourges, entraînées par le Landais Olivier Lafargue, ont gagné ce mercredi sur leur parquet : 76-65 face aux Polonaises de Polkowice.